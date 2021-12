EDITORIAL: Ainda os garimpos no Amazonas

| Foto: Divulgação

A ação da organização ambientalista WCS Brasil (Associação Conservação da Vida Silvestre) junto ao Governo do Estado, em 2017, serve de medida para que a opinião pública amazonense entenda a indiferença como o chefe do Executivo Estadual da época, Amazonino Mendes, tratou a ong que pedia providências contra as ameaças das atividades garimpeiras ilegais ao meio ambiente.

A ONG, imbuída de bons propósitos, havia encaminhado uma carta ao governador manifestando apoio às operações realizadas conjuntamente por Ibama, ICMBio, Ipaam, Polícia Federal, Funai e Batalhão de Polícia Ambiental do Amazonas contra os garimpos ilegais.

O que a ONG pleiteava era apenas que o Governo Estadual da época cumprisse a legislação vigente e adotasse as medidas de fiscalização cabíveis para conter as impactantes diatribes garimpeiras no Amazonas, especialmente no Rio Madeira, onde a intensidade do uso indevido de mercúrio afetava gravemente a fauna e a flora da região.

Lamentavelmente, a carta que a WCS Brasil enviou ao governador foi parar na lata de lixo. O crime organizado impôs seus interesses e sua autoridade política. Não só os garimpos continuaram vivos e ativos como o mercúrio prosseguiu sendo usado, destruindo o meio ambiente e atingindo perigosamente o leito do Madeira.

Em 2017, sabia-se que o mercúrio era proibido no país, mas que, mesmo assim, chegava às toneladas, contrabandeado a partir da Guiana, direcionado para “purificar” ouro nos garimpos. Até hoje reclama-se uma investigação severa das instituições de Justiça para desnudar o esquema que acobertava o contrabando em 2017, facilitando sua destinação para as atividades auríferas criminosas em Rondônia, Roraima e no Amazonas. A resposta pode ajudar a esclarecer os prejuízos que a mineração ilegal causa ao Amazonas atualmente.

