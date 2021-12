CONTEXTO: Ribeirinhos trocam agricultura, invasão ilegal e mais

| Foto: Divulgação

Ribeirinhos trocam agricultura por garimpos de ouro no Rio Madeira

De acordo com a geógrafa Lucileyde Feitosa, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), criadora e apresentadora de uma série em podcast intitulada “Amazônia Ribeirinha”, a nova corrida do ouro deflagrada há pouco tempo, que atingiu a região de Autazes, no Amazonas, foi causada por um decreto do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (PSL).

O decreto, segundo afirmações da geógrafa ao Site O Eco, ao regulamentar o garimpo nos rios de Rondônia, encorajou os proprietários de balsas a investir mais no Madeira e despertou o interesse das famílias ribeirinhas, inclusive do Amazonas, pela extração de ouro, bem mais lucrativa que a atividade agrícola.

“Foi uma percepção coletiva do ‘liberou geral’, diz Lucileyde sobre os efeitos do decreto rondoniense, alvo de questionamento judicial e que estimulou centenas de balsas a invadirem a região de Autazes, a 200 km de Manaus.

Invasão ilegal

Na reportagem veiculada pelo Site O Eco, assinada pelo jornalista Fábio Pontes, a professora Lucileyde afirma que o decreto do governador Marcos Rocha abrangeria apenas os trechos do Madeira situados dentro de Rondônia.

Contudo, os balseiros optaram por invadir ilegalmente trechos do rio compreendidos entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Autazes, causando verdadeiro terror na região.

Mercúrio que mata

Para Lucileyde, a atividade garimpeira no Madeira precisa ser contida devido aos impactos causados ao meio ambiente pelas dragas e pelo uso descontrolado de mercúrio na extração aurífera.

“Afetam o leito do rio e as margens, causando desbarrancamento, engolindo peixes e triturando animais como botos e jacarés”, observa a professora, que também alerta para as condições de trabalho insalubres nos garimpos. “É difícil o acesso à água potável e o custo de vida é ainda mais alto”, aponta.

Heleno vai pensar

Convidado pela Câmara dos Deputados, o general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, ainda não decidiu se comparecerá, ou não, à Casa Legislativa para explicar sua autorização para sete projetos de exploração garimpeira em áreas preservadas da Amazônia.

O requerimento, de autoria do deputado Elias Vaz (PSB-GO), a princípio, convocava Heleno, mas, sem apoio da maioria dos parlamentares, foi transformado em convite.

TCE aprova Wilson

Em sessão especial realizada ontem, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) aprovou as contas do governador Wilson Lima referente aos anos de 2019 e 2020.

A decisão incluiu recomendações ao Executivo para o aperfeiçoamento da administração pública. Os relatores foram os conselheiros Ari Moutinho (exercício de 2019) e Érico Desterro (2020).

O parecer prévio do colegiado será encaminhado agora para apreciação da Assembleia Legislativa (Aleam).

Ministro Barroso

Acompanhado de uma equipe de assessores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, estará em Manaus na próxima segunda-feira (13).

Às 11h30, ele visitará a Boreo Indústria de Componentes, subsidiária da Positivo Tecnologia, para conhecer o processo de fabricação das novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2022.

Após a visita, Barroso concederá entrevista coletiva à imprensa.

Cibercrime

A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar o ataque hacker da madrugada de ontem contra o Ministério da Saúde, que foi reivindicado pelo Lapsu$ Group.

Um aviso inserido na página avisava ao usuário que dados haviam sido copiados e excluídos e estavam sob controle do invasor.

A investigação da PF mira os crimes de invasão de dispositivo de informática, interrupção ou perturbação de serviço informático de utilidade pública e associação criminosa.

Semicondutores

Em sessão presidida pelo deputado Marcelo Ramos, a Câmara Federal aprovou o Projeto de Lei 3042/21, que prorroga até 2026 incentivos por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis).

A vigência da norma atual termina em janeiro de 2022. A proposta será enviada para apreciação do Senado. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA).

De acordo com as regras do Padis, as empresas produtoras de semicondutores podem apropriar crédito financeiro calculado sobre o que aplicaram efetivamente, no trimestre anterior, em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Golpes via WhatsApp

Com o Projeto Defensoria Digital, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está orientando e alertando a população contra os golpes virtuais, via aplicativo WhatsApp, neste período envolvendo o pagamento do 13° salário.

O defensor público, Marcelo Pinheiro, autor do projeto, explica que os golpes digitais ocorrem a todo momento devido a quantidade de usuários e facilidade de acesso a dados pessoais e financeiros que atraem os golpistas.

Cadê o Procon ?

Internautas reclamam de maior ação do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) em Manaus, onde a alta dos preços, principalmente de produtos alimentícios nos supermercados, é um desafio permanente aos órgãos de controle.

Recentemente, o Procon autuou agências bancárias por descumprimento da Lei das Filas nos municípios de São Paulo de Olivença e Amaturá, no Alto Solimões. Mas, na capital, a ação do órgão é pífia, dizem os internautas.

Sacolas plásticas

Nos supermercados, a exploração comercial com relação às sacolas plásticas foi à estratosfera a partir da vigência da lei de autoria dos vereadores Fransuá (PV) e Glória Carratte (PL).

Conforme os internautas, a lei proibiu a distribuição gratuita de sacolas plásticas aos consumidores com o propósito de evitar danos ao meio ambiente.

No entanto, tudo ficou pior, pois as sacolas, agora, continuam a ser distribuídas não mais gratuitamente, mas por preços que variam de R$ 0,05 a R$ 0,10 nos supermercados. “A lei foi um prêmio aos lucros do comércio”, acusam.

Inscrições abertas

Vão até 17 de dezembro as inscrições para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Entomologia do Inpa/MCTI.

O ingresso dos aprovados está previsto para março de 2022. São ofertadas dez vagas, sendo oito para candidatos brasileiros, uma para candidatos do Programa Estudante-Convênio e uma para outros candidatos estrangeiros.

Os interessados devem realizar a inscrição, com envio da documentação para o e-mail: [email protected] .

Vereadores ajudam

Emenda coletiva dos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Manaus, no valor de R$ 400 mil, destinará recursos para ajudar cinco instituições comprometidas com grandes demandas sociais na capital.

O Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC), o Lar Batista Janell Doyle, a Fazenda Esperança, bem como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Pró-menor Dom Bosco receberão os benefícios da emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA), de R$ 7,1 bilhões para 2022.

A melhor ong

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) ganhou o prêmio de melhor organização não

governamental (ong) do país.

O Prêmio Melhores ONGs escolheu as organizações reconhecidas por boas práticas em quesitos como governança, transparência e financiamento.

No site melhores.org.br, é possível conhecer o nome das 100 organizações finalistas. No total, 1.034 ONGs concorreram ao prêmio.

