EDITORIAL: UFC da vergonha na política do Amazonas

| Foto: Divulgação

Caso fosse vivo, o saudoso compositor, escritor e radialista Sérgio Marcus Rangel Porto, mais conhecido pelo pseudônimo de Stanislaw Ponte, ficaria estupefato com o vergonhoso espetáculo protagonizado pelo prefeito de Borba, Simão Peixoto, e pelo ex-vereador Erineu Alves da Silva, que, na madrugada do último domingo, se enfrentaram em um octógono montado especialmente para o absurdo UFC entre os dois na cidade de Borba, situada no Vale do Rio Madeira.

Sérgio Porto é autor de uma obra que é um verdadeiro marco no folclore político brasileiro, denominada Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), que data de 1968 e com que ele ironizava o besteirol político da época. Se vivo, Ponte Preta elegeria, com certeza, o UFC entre Peixoto e Mirico como um dos acontecimentos políticos mais ridículos e desrespeitosos à ética pública no Estado do Amazonas.

Inimigos declarados em Borba, o prefeito e o ex-parlamentar toparam tirar todas as suas diferenças em um duelo que teve todo um esquema prévio de propaganda, com ingressos vendidos à população ao preço de R$ 100. Não há notícia de que o Ministério Público tenha interferido para proibir o espetáculo circense, realizado em uma quadra de esportes sem a menor observância das regras sanitárias.

Por si só, o tal UFC foi repugnante. Seus protagonistas jogaram a moral pública no lixo, e por isso mesmo a sociedade agora espera que os órgãos de justiça adotem as medidas pertinentes à gravidade da transgressão ao decoro e à ordem pública.

Leia mais:

CONTEXTO: Ribeirinhos trocam agricultura, invasão ilegal e mais

EDITORIAL: Ainda os garimpos no Amazonas