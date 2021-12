CONTEXTO: Barroso garante urnas seguras, Ômicron e mais

| Foto: Divulgação

Barroso garante urnas seguras e condena ataques cibernéticos

Em visita a empresa Boreo Indústria de Componentes, ontem, em Manaus, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, destacou a qualidade tecnológica das urnas eletrônicas fabricadas no PIM e condenou os ataques cibernéticos contra o TSE.

Acompanhado do presidente do TRE-AM, desembargador Wellington Araújo, e seu vice, desembargador Jorge Lins, Barroso destacou as providências já adotadas para prevenir novos ciberataques e assegurou que as urnas são impossíveis de serem hackeadas.

“Não há como fraudar a eleição. Ataques cibernéticos são fenômenos recentes. O mundo todo está se preparando para esse fenômeno. As urnas eletrônicas nunca entram em rede. Não estão acessíveis remotamente, não há como hackeá-las”, expressou o ministro.

Invioláveis

Em entrevista coletiva, Luís Barroso disse que as novas urnas são invioláveis devido ao alto processo tecnológico de sua fabricação.

Segundo ele, as urnas das eleições de 2022 serão mais modernas e com mais recursos de acessibilidade.

Ômicron mortal

Com o registro do primeiro caso de morte no mundo pela variante Ômicron, ocorrido no Reino Unido, o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Flávio Fonseca, lançou ontem o alerta de que a transmissão comunitária da variante no Brasil “é uma questão de tempo”.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson informou que apenas no domingo (12) houve o registro de 1.239 novos casos da ômicron no país, elevando o total detectado para 3.137, 65% a mais que os 1.898 acumulados até o dia anterior.

Passaporte no STF

Será amanhã, no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento da obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid-19, conforme decisão da ministra Rosa Weber.

A sessão será virtual e poderá se estender até quinta-feira (16).

Cartões prorrogados

O Governo do Amazonas estendeu até o próximo dia 17 o prazo para a retirada dos cartões do Auxílio Estadual Permanente às famílias beneficiadas em Manaus.

Em torno de 19 mil beneficiários de Manaus ainda não foram receber o Auxílio.

Passa Fácil

Após denúncias de pais e mães sobre o descumprimento da Lei 5.106/20, que criou a Carteira da Pessoa com Deficiência no Amazonas, o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), autor da lei, busca superar a burocracia para a renovação do “Passa Fácil”.

Reunido ontem com o diretor-presidente da Gestão de Transporte Urbano (IMMU), Paulo Henrique Martins, o parlamentar teve garantias de que a burocracia vai acabar.

“Eu já encaminhei ao jurídico a cópia da Lei Estadual para que sejam modificados os procedimentos internos relativos à expedição dos documentos e fazer valer a lei”, disse Paulo a Campelo.

Rede no fim

Fundada em 2015 pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a Rede Sustentabilidade cada vez mais se esvazia no país.

Ontem, o senador capixaba Fabiano Contarato oficializou sua saída da legenda para se filiar ao PT defendendo o pleno emprego e os direitos humanos, mas sem enfatizar as bandeiras ambientais que constituem a essência ideológica da Rede.

No Amazonas, a legenda praticamente perdeu a sua principal estrela, o ex-deputado estadual Luiz Castro, que está se mudando para o PDT.

Concurso da SSP

Iniciaram ontem as inscrições para o concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com oferta de 150 vagas para cargos de nível médio e superior.

As inscrições se estenderão até às 16h do dia 11 de janeiro de 2022 e só poderão ser feitas pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.

São 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional (nível médio).

Remunerações

As remunerações básicas do certame da SSP variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior).

Serão cinco etapas classificatórias, que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social.

Cientistas premiados

Dois cientistas do Inpa/MCTI, Patrik Viana e Wilmar Loaiza Cerón, conquistaram a 16ª edição do Prêmio Capes de Tese 2021.

O Prêmio envolveu estudos sobre evolução cromossômica em serpentes na Amazônia e o papel dos fenômenos climáticos de baixa frequência na Colômbia e na Bacia do Prata.

Gás veicular

Pelo sétimo mês consecutivo, o segmento Veicular bate recorde de consumo de gás natural no Amazonas.

Em outubro, a demanda por gás natural veicular (GNV) ultrapassou pela primeira vez os 21 mil metros cúbicos de consumo por dia.

Com o desempenho, a comercialização do combustível acumula alta de 28,59% nos primeiros 10 meses do ano, superando os números de 202º no mesmo período, segundo a Cigás.

UFC em Borba

Entrou para a história do folclore político regional o duelo circense de UFC entre o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e o ex-vereador Erineu Alves, o Merico.

O combate de MMA ocorreu na madrugada de domingo (12) em um octógono montado especialmente para o confronto em que os dois arqui-inimigos da política local tiraram suas diferenças.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Pinto (FVS-AM) está apurando possível transgressão das regras sanitárias no UFC borbense.

Garimpeiros

Procurado por um grupo de garimpeiros, em Manicoré, o governador Wilson Lima evitou assumir compromissos em torno do polêmico assunto.

Ele disse aos garimpeiros que o assunto foge às atribuições do Governo do Estado, sendo pertinente apenas à esfera federal.

Auditoria na CMM

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) recebeu a recomendação da empresa Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda para a recertificação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) ISO 9001/2015 (Qualidade) e ISO 14001/2015 (Ambiental).

A auditoria externa foi realizada entre os dias 22 e 24 de novembro de 2021, e segundo o auditor Aleksandro Machado, chefe da auditoria, não foram encontradas nenhuma irregularidade.

