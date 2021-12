Pobreza por pobreza: retrato trágico do Brasil com economia estagnada

| Foto: Divulgação

Números divulgados pela Síntese de Indicadores Sociais, do IBGE, mostram um retrato trágico do Brasil a partir de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus desencadeou um processo de desestruturação da economia nacional ainda não estancada pelo ministro Paulo Guedes.

Os números apontam um quadro preocupante no Amazonas, onde em torno de 505,3 mil pessoas viviam em extrema pobreza monetária no Amazonas em 2020, ou seja, com menos de R$155 reais por mês, e mais de 1,79 milhão, ou 44,5% dos amazonenses, viviam em situação de pobreza, com menos de R$ 450 por mês.

No Brasil, a tragédia, em 2020, alcançava 12 milhões de pessoas sofrendo em extrema pobreza e mais de 50 milhões em situação de pobreza. De acordo com o IBGE, o Maranhão lidera o ranking dos Estados com os mais altos índices de pobreza, 14,4%, vindo a seguir o Amazonas (12,5%), e Alagoas e Pernambuco (ambos com 11,8%).

Conforme o IBGE, a pandemia agravou o quadro de pobreza e extrema pobreza e fez retrair o mercado de trabalho no país. As taxas de desocupação e de subutilização, que já vinham elevadas após a crise de 2015-2016, aumentaram mais em 2020, alcançando, respectivamente, 13,8% e 28,3%.

O nível de ocupação ficou, pela primeira vez, em 51%, o menor da série. Segundo o IBGE, entre os jovens com 14 e 29 anos, esse indicador caiu de 49,4% em 2019 para 42,8% em 2020. Em 2012, era 53,7%. Entre 2019 e 2020, a taxa de informalidade da população ocupada do país caiu de 41,1% para 38,8%. Mas, o pior de tudo é a descrença de empresários, sindicatos e governadores na capacidade do ministro Paulo Guedes e sua equipe de enfrentarem o problema. É o pior cenário.

