EDITORIAL: A Prioridade social no Amazonas

Com o olhar voltado para o social desde o início da pandemia, em março de 2020, o governador do Amazonas, Wilson Lima, acelera a entrega, em todo o Estado, dos cartões referentes ao benefício de R$ 150 mensais a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Mais de 200 mil cartões já foram repassados a cidadãos de baixa renda, ou sem nenhuma renda, envolvendo a capital e as cidades interioranas. O governador pisa no acelerador para entregar o total de 300 mil cartões até o final de dezembro.

Em Parintins, o benefício já contemplou 8.519 famílias. Em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, no Alto Rio Negro, mais de 4,2 mil pessoas foram alcançadas pelos cartões, o que assegurou a injeção de mais de R$ 500 mil na economia daqueles municípios.

“Esse cartão é importante para a segurança alimentar, para colocar comida no prato daquelas pessoas que mais precisam”, destacou Wilson Lima à imprensa, expressando a grande importância do Auxílio, que é uma forma de o Estado ajudar a amenizar a gravíssima situação financeira de milhares de famílias reduzidas à pobreza ou à extrema pobreza a partir do advento da pandemia.

Paralelamente aos cartões, em vários municípios o governador distribui cestas básicas a pescadores artesanais e toneladas de pescado às famílias carentes, como parte do programa Peixe no Prato Solidário. Como se vê, o social prossegue sendo uma das principais prioridades do governador preocupado com o empobrecimento das famílias a partir da pandemia.

