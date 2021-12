CONTEXTO: “Sair da pobreza”, Prejuízos à ZFM e mais

| Foto: Divulgação

“Sair da pobreza”

Segundo Petrucio, o projeto ZDS Abunã-Madeira será inovador enquanto ferramenta de progresso em harmonia com a natureza, impulsionando o Amazonas para sair da linha da pobreza.

“Somos o estado que mais preservou a nossa floresta, 97% está intacta, contudo, mais de 50% da população vive na linha da pobreza, segundo dados oficiais do IBGE”, diz o secretário.

O projeto abrange sete municípios do Sul do Amazonas: Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã.

Prejuízos à ZFM

Segundo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, a manifestação do deputado paulista Fausto Pinato (PP-SP) pelo fim das renúncias fiscais concedidas à Ambev, Coca Cola e Heineken no Parque Industrial de Manaus (PIM) pode provocar a fuga de mais empresas do setor de bebidas para outros países.

“Quem ataca o polo em Manaus ataca o Brasil porque as fábricas se deslocarão para outros países. Esses discursos não serão mais fortes do que a defesa que fazemos dos empregos de cada amazonense no Polo Industrial de Manaus”, diz Marcelo.

Dilacerado pelo desmatamento e pelas queimadas, o Sul do Amazonas pode dar agora um salto de qualidade no caminho do desenvolvimento com sustentabilidade a partir do o lançamento, ontem, do projeto Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira.

O evento, ocorrido em Rondônia, teve a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e do superintendente da Suframa, Algacir Polsin, além do superintendente da Sudam, Louise Caroline Low, e dos governadores Gladson Cameli (Acre) e Coronel Marcos Rocha (Rondônia).

O secretário Petrucio Magalhães Júnior (Sepror) representou o governador Wilson Lima, do Amazonas. Para ele, chegou a hora de o Estado mostrar que é possível manter a floresta em pé gerando emprego e renda com o incremento de grandes projetos voltados para a bioeconomia.

Insistência

Ontem, em novas declarações a órgãos da imprensa paulista, Pinato voltou a atacar a ZFM acusando Ambev, Coca Cola e Heineken de não recolherem tributo algum ao Estado do Amazonas e se beneficiarem de um lucro de R$ 2,5 bilhões, graças a renúncias fiscais, sem gerar o retorno social devido.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas, Pinato considera absurdo essas empresas gerarem apenas 800 empregos diretos e pagarem baixos salários à população de Manaus diante do imenso lucro que acumulam com as renúncias.

Reajuste a policiais

O ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu ontem a Paulo Guedes adequação na Lei Orçamentária para garantir um plano de reestruturação das carreiras da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Penal e do Departamento Penitenciário Nacional.

O reajuste terá um custo de R$ 2,8 bilhões para os cofres públicos. Até 2024, o total será de R$ 11 bilhões.

Quatro óbitos

A morte de quatro pessoas, ontem, por Covid-19 pode ser um ultimato aos negacionistas que rejeitam as vacinas no Amazonas.

Dos óbitos, três envolveram pessoas que se recusaram a se imunizar contra a doença, destaca o boletim diário divulgado pela FVS-RCP.

O quarto óbito foi de um indivíduo que havia tomado apenas uma dose vacinal.

MP mira Peixoto

Inquérito Civil instaurado pelo promotor de Justiça de Borba Marcelo de Salles Martins levou o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) a investigar o UFC entre o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e o ex-vereador Erineu Alves, o Mirico.

Peixoto poderá ser enquadrado em crime de improbidade administrativa caso tenha usado dinheiro público para promover o UFC de sábado passado realizado em uma quadra de esportes de Borba.

Pesa também contra ele o descumprimento das regras sanitárias na realização do combate de MMA.

Evangélico “terrível”

O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que toma posse amanhã, não quer mais ser chamado de “ministro terrivelmente evangélico”.

Ao participar de um culto em Manaus, na segunda-feira (13), André fez questão de enfatizar respeito à Constituição e ao estado laico, apesar de sua raiz evangélica.

Arboviroses

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) aumenta o combate de prevenção às arboviroses, doenças causadas pelo Aedes aegypti no Estado.

A estratégia busca envolver as secretarias municipais de Saúde na luta para reduzir o número de casos das arboviroses durante o período sazonal das doenças.

Réveillon

Com mais de 40 anos de carreira e considerado uma lenda da música eletrônica no mundo, o DJ alemão Hell será a grande estrela do réveillon da festa Maomoon, em 31 de dezembro, no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, às margens do rio Negro.

A festa seguirá todos os protocolos de prevenção contra Covid-19, com público reduzido a 50% da capacidade do local, obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação da carteira de vacina com as duas ou dose única ou o exame negativo da doença de até 48 horas.

Carnaval, não

Com a ameaça da variante Ômicron pairando no ar, tudo indica que Manaus se juntará à 27 cidades brasileiras que já cancelaram seus eventos de Momo previstos para 2022.

A suspensão do edital de chamamento público para a destinação do apoio financeiro às Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B” é sinal de que não acontecerá o carnaval do próximo ano devido ao perigo da Ômicron.

Antiviral

A Pfizer divulgou ontem que a sua pílula antiviral contra a Covid-19 possui eficácia de quase 90% na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco.

A droga também é eficaz contra a variante Ômicron, de rápida disseminação do coronavírus, afirma a farmacêutica norte-americana.

Extração de ouro

Com o apoio do Senado e da Câmara dos Deputados, estão marcadas para 7 e 8 de janeiro as audiências públicas em quatro municípios do Rio Madeira para que a população seja consultada sobre a legalização da extração de ouro na região.

No dia 7 de janeiro, os eventos acontecerão em Humaitá e Manicoré, e no dia 8, em Novo Aripuanã e Borba.

