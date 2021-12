CONTEXTO: Wilson Lima concede maior abono, espiritismo e mais

| Foto: Divulgação

Wilson Lima concede o maior abono da história do Fundeb no Amazonas

Nas redes sociais já é impactante a repercussão positiva da concessão, aos trabalhadores da educação, do maior abono da história do Fundeb no Estado do Amazonas. José Félix e outros professores da rede estadual de educação destacam a concessão do benefício nas redes.

De acordo com o governador Wilson Lima, o benefício será pago em parcela única em 23 de dezembro, contemplando 32.966 profissionais da Seduc e do Cetam. Os valores do abono variam de R$ 12,6 a R$ 37,8 mil para professores, pedagogos e servidores técnicos e administrativos.

O Governo injetará R$ 482 milhões na economia estadual com a concessão do abono.

Espiritismo

Soou como um ato de “intolerância religiosa” o pedido de vista do deputado João Luiz (Republicanos) a projeto de autoria do deputado Belarmino Lins (PP) que propõe a instituição do Dia Estadual do Espiritismo.

Hoje é o último dia de votação de matérias da Aleam e não se acredita que João Luiz devolva a propositura à apreciação do plenário da Casa Legislativa.

Em mensagens à coluna, servidores espíritas da Aleam protestaram contra o boicote ao PL.

Dedo em riste

A retirada de pauta do Projeto de Lei 18/2021, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), quase levou às vias de fato os deputados Delegado Péricles e Wilker Barreto na reunião de ontem da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Aleam.

Wilker desacatou Péricles de dedo em riste, o que irritou o parlamentar delegado, presidente da Comissão, que reagiu às ofensas. Os dois trocaram farpas durante mais de um minuto e por pouco não protagonizaram um espetáculo de UFC no auditório.

Péricles explicou ao plenário da CCJR que a retirada de pauta do PL do TJAM deveu-se ao fato de ele não ter sido votado no âmbito da Corte de Justiça antes de seguir à apreciação dos deputados.

Barroso nas alturas

Segundo o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), o Amazonas deve muito ao ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), que recentemente visitou Manaus.

Ele lembrou uma batalha jurídica travada no STF em 2019 sobre um Recurso Extraordinário que mudou o futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados na Zona Franca de Manaus.

Na época, o voto de Barroso foi fundamental para desmontar o voto do ministro Marco Aurélio de Melo e decidir o julgamento em favor da ZFM.

“Sensacional”

“Ele foi sensacional, pois há 50 anos se discutia se quando a indústria produzisse um bem intermediário que fosse compor um outro produto final fora da ZFM se teria incentivos ou se não teria incentivos”, observou Serafim, destacando Barroso.

No final, o STF reconheceu que empresas localizadas fora de Manaus, mas que compram insumos produzidos na ZFM, possuem direito de abater dos seus impostos créditos do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) por causa da isenção tributária da área.

Diferente de Barroso, o ministro Marco Aurélio, Cidadão do Amazonas, votou contra a ZFM.

Sistema 100%

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) lançou ontem o novo sistema 100% digital para abertura de processos de licenciamento ambiental.

As solicitações, análises e comunicação entre os analistas e requerentes agora poderão ser feitas diretamente pelo site do órgão.

Menos burocracia

A nova versão do módulo do Ipaam abrangerá mais de 200 atividades licenciáveis pelo órgão, incluindo as áreas de indústria de componentes eletrônicos, indústria de produtos de matérias plásticas e indústria de material elétrico e aparelhos eletrônicos, dentre outras.

A integração do sistema busca conferir celeridade aos trâmites de análise e deferimento dos requerimentos encaminhados ao Ipaam.

Prefeitos pela saúde

O presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), vai levar um grupo de prefeitos ao governador Wilson Lima para debater os critérios de distribuição dos recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas).

Os chefes executivos querem maior participação dos municípios nos recursos do FTI envolvendo a saúde.

“Caso encerrado”

Para o senador Eduardo Braga (MDB), não passou de “um mal entendido” o caso em que ele teria ofendido a ministra Flávia Arruda, que é deputada federal licenciada.

“Lamento se houve algum mal entendido por parte da ministra Flávia Arruda, ou se houve algum excesso de minha parte. Nesse caso, gostaria de deixar claro que, em momento algum, tive a intenção de ofendê-la”, desculpou-se o senador nas redes sociais, dando o caso por encerrado.

Péricles de molho

Segundo fontes, o deputado Delegado Péricles (PSL) ainda não decidiu se troca de legenda até o final de dezembro.

Questões pertinentes à sucessão estadual, que podem mexer com o PL no jogo das alianças, preocupam Péricles, que, assim, vai aguardar um pouco mais para resolver seu futuro partidário.

Juízes

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) vai fortalecer as comarcas interioranas com novos juízes.

A juíza Joseilda Pereira Bilio vai ocupar a 3ª Vara de Itacoatiara. Lucas Couto Bezerra irá para Barreirinha; juiz Eduardo Alves Walker, Urucurituba, e o juiz Daniel do Nascimento Manussakis irá atuar no Juruá.

Mandato de Joana

A bancada governista na Assembleia Legislativa luta para salvar o mandato da deputada Joana Darc (PL).

Na contramão da oposição, o deputado Delegado Péricles propôs a suspensão temporária da parlamentar em vez da cassação.

O assunto não deve mais render nada neste final de ano, já que o recesso legislativo inicia a partir de fevereiro.

Damares encrencada

Operação da Polícia Federal, em parceria com a CGU, complicou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves.

As investigações apontam indícios de corrupção na execução de termos de fomento firmados entre uma associação privada sem fins lucrativos e a pasta de Damares.

