Vírus do Influenza A preocupa autoridades no Amazonas

| Foto: Divulgação

Preocupadas com a displicência, ou desinformação, que permeia o comportamento da população em relação à pandemia do novo coronavírus, agora mais do que agitada com o surgimento da variante Ômicron, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-AM), estão alertando sobre a circulação do vírus influenza A (H3N2). Segundo os dois órgãos, 62 casos positivos foram registrados em novembro e pouco mais de 300 neste mês de dezembro.

A SES e a FVS estão alarmadas tanto no que concerne a capital como também quanto as ocorrências em cidades interioranas, tais como Iranduba, Manacapuru, Parintins e Tefé, assoladas pelo vírus que não perturbava o Amazonas desde 2019, quando houve o registro de um caso.

O alerta se justifica pela força do H3N2, que, associado à pandemia, pode, sim, agravar o quadro sanitário no Estado e provocar óbitos inesperados. E por isso a SES e a FVS recomendam, mais que nunca, o cumprimento das medidas de proteção e prevenção como lavagem frequente das mãos, isolamento de pessoas sintomáticas, manutenção de ambientes ventilados evitando aglomerações.

Só com essas medidas a população poderá proteger-se do vírus incômodo e reduzir sua capacidade de transmissibilidade. Cada cidadão deve ter em mente que os cuidados sanitários são deveres do Poder Público, mas, sobretudo, dos cidadãos, que, com dois anos de pandemia, precisam ter em conta que o uso de máscara e do álcool em gel tornou-se um imperativo cotidiano, uma questão cultural urgente e premente, em nome da vida.

Leia mais:

CONTEXTO: Wilson Lima concede maior abono, espiritismo e mais

CONTEXTO: “Sair da pobreza”, Prejuízos à ZFM e mais