PF constata alta contaminação por mercúrio no rio Madeira

PF constata alta contaminação por mercúrio na região de Autazes

Laudo da Polícia Federal, sobre amostras de cabelo colhidas dos moradores da região de Autazes durante a invasão garimpeira ocorrida em novembro, no rio Madeira, constatou a contaminação por mercúrio em níveis até três vezes maiores que o limite admissível pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o laudo, o nível de mercúrio na água é de 15 a 95 vezes maior do que o aceitável para o consumo e uso recreativo. E aponta também o perigo da concentração do metal pesado no organismo dos ribeirinhos através do consumo de água e alimentos.

Leandro Almada, perito do setor Técnico-Científico da Superintendência da PF no Amazonas, declarou à TV Globo que o nível de contaminação é “alarmante”.

Próxima invasão

Depois de Autazes, onde foram rechaçados por uma operação conjunta PF/Ibama, os garimpeiros, de acordo com informações, estão se organizando para nova investida no Rio Madeira, desta vez mirando Humaitá, uma região já bastante marcada pelas ações clandestinas dos contrabandistas de ouro.

A invasão poderá agravar mais ainda a contaminação do Madeira por mercúrio, usado para separar o ouro de outros resíduos e que envenena os rios e intoxica o organismo humano, podendo causar doenças fatais como o câncer.

24 bi para 2021

Aprovado pela Assembleia Legislativa (Aleam), ontem, o orçamento do Governo do Estado para 2022 será da ordem de R$ 24 bilhões, ou seja, R$ 5 bilhões a mais que o montante de R$ 19 bilhões de 2021.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) abocanhará R$ 953 milhões, enquanto a ALEAM levará R$ 428,9 milhões.

TCE e DPE-AM

O repasse para Procuradoria Geral de Justiça será de R$ 378.2 milhões. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas terá o orçamento de R$ 356.3 milhões e a Defensoria Pública (DPE-AM), R$ 173,7 milhões.

A Sefaz fica com R$ 5,1 bilhões, sendo que R$ 4,78 bilhões serão usados para amortizar e pagar juros da dívida estadual. O total de R$ 2,17 milhões será destinado ao gabinete do vice-governador.

3 bilhões à Seduc

A Seduc vai dispor de um orçamento de R$ 3,4 bilhões em 2022. A SES, R$ 2,87 bilhões; Sead, R$ 2,5 bilhões, e SSP, R$ 2,38 bilhões.

O Governo Estadual poderá investir, via Sepror, R$ 318,1 milhões no setor primário. A UEA (Universidade do Estado do Amazonas), terá R$ 589,8 milhões para aplicar em seus polos espalhados pelo interior.

O Auxílio Estadual, que deverá contemplar 300 mil famílias, será incrementado com R$ 540 milhões do orçamento aprovado pela Aleam para 2022.

Festa nas redes

Trabalhadores da educação festejam, nas redes sociais, o maior abono do Fundeb já concedido no Estado do Amazonas aos profissionais da Seduc.

Os profissionais elogiam o governador Wilson Lima pelo benefício inédito que vai contemplar 32.966 trabalhadores vinculados a Seduc. Eles vão receber o abono a partir de quinta-feira (23), conforme o governador.

Os valores do abono variam de R$ 12,6 a R$ 37,8 mil para professores, pedagogos e servidores técnicos e administrativos.

Pacote de reajustes

Mais de 70 mil servidores públicos estaduais terão muito o que comemorar no próximo ano com um grande pacote de reajustes salariais e vários outros benefícios que a Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira (15).

O pacote, do Governo do Estado, inclui pagamentos de datas-bases de servidores de órgãos da administração direta e indireta, entre outros direitos, como gratificações e progressão de carreiras.

Caiu a carapuça

Para quem alimenta a pretensão de disputar uma vaga de deputado estadual em 2022, pegou mal para o vereador William Alemão (Cidadania) contracenar com o absurdo reajuste da Cota para Exercício Parlamentar (Ceap), que passou de R$ 18 mil para R$ 33.086,05.

Na contramão de Alemão, se posicionaram contra o reajuste os vereadores Amom Mandel (União Brasil), Rodrigo Guedes (PSC), Raiff Matos (DC) e Capitão Carpê Andrade (Republicanos).

Reestruturação

A Aleam também aprovou a reestruturação da Lei nº 3.510, de 2010, atendendo 1.987 servidores que agora poderão se aposentar com a melhoria dos vencimentos.

O pacote abrange servidores das Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM); Corpo de Bombeiros; Seduc e SES-AM; Centro de Educação Tecnológica (Cetam) e servidores do sistema Sepror e órgãos como Controladoria Geral do Estado (CGE), Fundação Amazonprev e Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

Chico Xavier

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou ontem a instituição do Dia Estadual do Espiritismo, que será comemorado em 18 de abril, conforme projeto de lei de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas).

O PL estava na pauta de votação da sessão de quarta-feira (15), mas, um pedido de vista do deputado João Luiz (Republicanos), acatado pelo plenário da Casa, adiou para ontem a apreciação do projeto.

No PL, Belarmino destaca o médium Chico Xavier “é o grande responsável” pelo crescimento do espiritismo no Brasil, agora com 4 milhões de adeptos.

Incentivos prorrogados

Na quarta-feira passada a Aleam também aprovou a Política Estadual de Incentivos Fiscais por mais 10 anos, importante para o fortalecimento da Zona Franca de Manaus.

A medida aperfeiçoa a legislação vigente, regida pela Lei nº 2.826/2003, que agora passa a valer até 2032, dando segurança jurídica às empresas instaladas no PIM e atraindo mais investimentos ao Amazonas.

Bate-boca

Depois de quase irem às vias de fato na reunião da CCJR da Aleam na quarta-feira, os deputados Wilker Barreto e Delegado Péricles voltaram a bater boca na sessão plenária de ontem.

Com os ânimos à flor da pele, os dois parlamentares, durante cinco minutos, exageraram em farpas mútuas, obrigando o deputado-presidente da Aleam, Roberto Cidade (PV), a cortar os microfones dos parlamentares briguentos para que a ordem da sessão fosse restabelecida.

“Plástico Zero”

Em meio à programação da Virada Sustentável Manaus, o projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’ encerrou o ano de 2021 com um total de 7,5 toneladas de resíduos recolhidos e 200 voluntários mobilizados.

O projeto é uma iniciativa da Coca-Cola Brasil e da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com o apoio dos grupos Remada Ambiental, Igarapés Limpos e Grupo Simões.

As ações ocorreram na Marina do Davi, com coleta na orla da localidade, e na foz do Igarapé do Gigante, com o uso de botes.

