CONTEXTO: Jogos de azar passam na Câmara, Marcelo com a PEC e mais

Jogos de azar passam na Câmara e isenção de IPTU para templos, também

Embora o deputado-presidente Arthur Lira (PP-AL) tenha negado relação política entre as votações, a Câmara dos Deputados, de uma só tacada, na tarde de ontem, deu celeridade ao projeto de lei que vai legalizar jogos de azar, como jogo do bicho, bingo e cassino, no país.

Parlamentares católicos e evangélicos, que eram contra os jogos, toparam apoiar o projeto em troca da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que isenta de IPTU imóveis alugados por templos religiosos.

Lira disse, quanto aos jogos, que a votação final deverá acontecer em fevereiro de 2022.

Marcelo com a PEC

Vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), apoiou a PEC que isenta de tributos os templos religiosos.

"O que essa PEC diz é que, ainda que a igreja não seja proprietária do templo, portanto, que seja um templo locado, há imunidade em relação ao pagamento do IPTU. Eu acho que nós vamos colocar na Constituição o que já é uma tendência na jurisprudência e reafirmar o que diz a Constituição no que diz respeito a imunidade tributária das igrejas", destacou Ramos.

"Fundão" é uma farra

Em sessão conjunta, o Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Fundão de R$ 5,7 bilhões previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para financiar as campanhas eleitorais nas eleições de 2022.

Com Fundo Eleitoral no patamar de R$ 5,7 bilhões, a campanha eleitoral do próximo ano será a mais cara do país em todos os tempos.

PT e PSL bamburram

Segundo cálculos do jornal O Globo, o novo Fundo Eleitoral vai turbinar os cofres do PT e do PSL com mais de R$ 1 bilhão para cada um.

O “Fundão”, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), foi introduzido nas eleições de 2018, no valor de R$ 1,7 bilhão, para compensar o fim do financiamento empresarial, que se tornou malvisto após denúncias de corrupção, caixa dois e uso indevido desses recursos, trazidas pela Operação Lava-Jato.

Fachin é o cara

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin substituirá Luis Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vice-presidência ficou com o ministro Alexandre de Moraes. Ambos tomarão posse no fim de fevereiro de 2022, após o recesso do Judiciário.

Moraes será o responsável pelo comando das eleições gerais no país.

Prefeito “lesma”

A repercussão internacional do combate de MMA da madrugada de domingo (12), em Borba, foi péssima para o prefeito Simão Peixoto, que, sem saber lidar com o idioma inglês, acabou elogiando um post que o chamou de “lesma”.

O “Florida News Times” criticou o episódio com a manchete: “Dois políticos brasileiros se derrotaram em três rounds de MMA”. O “The Guardian” também não poupou ataques ao evento bizarro, disparando críticas a Simão.

Professores acusam

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, está sendo massacrado nas redes sociais por professores que o acusam de não pagar o abono de Fundeb aos profissionais da educação.

Na contramão do governador Wilson Lima, que já confirmou o pagamento do benefício a mais de 30 mil educadores, Adenilson caminha para repetir 2020, quando também ignorou o pagamento do abono.

Câmara deu aval

De acordo com os professores, a Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte, a pedido do próprio prefeito, aprovou um projeto de lei autorizando o pagamento legal do abono do Fundeb. Mas Adenilson se manteve de braços cruzados.

Agora, ele quer que o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e o TCE-AM o autorizem a efetuar o pagamento que, segundo o mandachuva, é proibido à luz da Lei Complementar 173.

“Isso não é uma corrida de cavalo, calma”, argumentou Adenilson numa live em que explicou não ter pago ainda o benefício “porque não houve sobras”.

“Noite de Milagres”

O Coral Comunitário do Instituto Amazônia em Coro, com suas 60 vozes, apresentará a Cantata "Noite de Milagres", de John Peterson, neste sábado (18), às 20h, no Parque Rio Negro, Orla do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

A direção musical e regência será do renomado maestro Zacarias Fernandes, que foi regente do Coral do Amazonas durante mais de 20 anos e terá o acompanhamento do pianista maestro Moisés Rodrigues.

Posse na terça

Será na próxima terça-feira (21) a solenidade de posse do novo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, que comandará a Corte no biênio 2022-2023 juntamente com a vice-presidente Yara Lins dos Santos.

É a segunda vez que Érico preside o TCE. A primeira foi no período de 2012 a 2013.

Haroldo Furtado

Em Nota de Pesar, o governador Wilson Lima lamentou o falecimento do jornalista Haroldo Furtado de Paiva, ocorrido na quinta-feira (16), em Manaus.

Profissional respeitado nos meios de comunicação amazonense, Haroldo dedicou sua vida ao jornalismo e teve sua trajetória marcada no serviço público. Foi secretário de Estado de Comunicação entre as décadas de 1980 e 1990 e atualmente trabalhava na Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

Concurso da Sefaz

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será responsável pela banca examinadora do concurso da Sefaz-AM. As provas devem ser realizadas até abril de 2022.

Serão oferecidas 210 vagas para cargos de nível médio e superior. Desde 2005 a Sefaz não realizava concurso público para preenchimento dos seus quadros.

Desmatamento

Dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam a redução do desmatamento e dos focos de calor no mês de novembro no Amazonas.

Os alertas de desmatamento reduziram em 56% e os focos de calor em 34%. O estado acumulou 9,6 quilômetros quadrados de áreas desmatadas em 2021 contra 21,88 quilômetros quadrados em novembro de 2020.

Rene condenado

Atendendo ao Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal condenou o ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Rene Coimbra, por improbidade administrativa.

Ele foi processado por não dar continuidade à construção de uma creche pré-escolar e por não ter prestado informações ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre os recursos já recebidos para a obra.

Rene terá que devolver R$ 291.011,52 ao erário municipal e pagar multa de R$ 10 mil, além de ter seus direitos políticos suspensos pelo prazo de cinco anos.

