EDITORIAL: E o impeachment de Guedes ?

Como se sabe, no último dia 09 de dezembro um grupo de 200 entidades protocolou, na Câmara dos Deputados, o impeachment do ministro da Economia Paulo Guedes. As entidades não acreditam mais nas ações do ministro.

Segundo o grupo pró impeachment, Guedes não previu os gastos com a pandemia de Covid-19 no Orçamento de 2021, não renovou a primeira rodada do Auxílio Emergencial no momento mais crítico da doença.

O pagamento do Auxílio encerrou-se em outubro de 2020, quando o país registrava 16 mil mortes por Covid-19. A sociedade pressionou, juntamente com o Congresso Nacional, mas Guedes manteve-se intransigente, sem ceder ao imperativo maior que, naquele momento, se impunha como desafogo às demandas de alguns milhões de brasileiros em lamentável situação de vulnerabilidade social.

O impeachment de Guedes também foi solicitado em função do comportamento absurdo do mandachuva da economia nacional ao apoiar a compra de remédios ineficazes contra a Covid-19. Também pesa contra ele a acusação de não poupar esforços para desarticular as instituições responsáveis pela preservação do meio ambiente.

A sociedade deu um passo à frente na luta para tirar Guedes do caminho e tentar colocar a economia nas mãos de alguém com altivez, competência e verdadeiro patriotismo para devolver confiança ao empresariado e segurança social a milhões de brasileiros desafortunados. Mas a sociedade terá que pressionar mais o Congresso para fazer avançar o impeachment no primeiro semestre de 2022.

