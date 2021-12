Conviver e Confraternizar – Milagres acontecem

Olá leitores!

As confraternizações de fim de ano estão bombando. A agenda de dezembro voltou com tudo em 2021. Apesar da economia e o COVID não permitirem plena realização, muitos já iniciaram e anteciparam as festas, os encontros. Mas, todo cuidado é pouco!

Partindo desta motivação comum, decidi reunir e apresentar alguns encontros, celebrações ou confraternizações. Essa palavra oriunda do termo em latim medieval Confraternitas - significa “Manifestação amigável” - ato de confraternizar ou conviver fraternalmente com outros indivíduos.

Se olharmos para a história da humanidade encontraremos muitas tentativas “de conviver, de unir fraternalmente as pessoas de forma amigável na busca pela paz”. O Papa Paulo VI propôs em 1967, a promoção de “votos de alegria e felicidade entre as nações”. A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1981, alterou o Dia Internacional da Paz (21 de setembro), para o dia 01 de janeiro reconhecendo-o como “Dia da Confraternização Universal”, ou seja, da união e da paz entre os povos. Cada povo abraçou o dia da paz ao seu modo!

A necessidade sociocultural do homem viver em grupo, no fim de ano parece que aflora | Foto: Reprodução

O mês de dezembro é especial para boa parte da população ocidental, já que marca a data mais importante do calendário cristão. Em 25 de dezembro comemora-se o nascimento de JESUS CRISTO e é perceptível que a data modificou o sentido para alguns, tornando-se uma comemoração de Paz e Fraternidade entre as pessoas, as festas natalinas são ricas em esperança e reflexões. No oriente também há diversas celebrações neste mês.

Acredito que a necessidade sociocultural do homem viver em grupo, no fim de ano parece que aflora. É como se todos quisessem e propusessem mesmo inconscientemente um armistício, uma trégua interior, na tentativa de melhorar a si mesmo e o mundo ao seu redor. É uma observação otimista minha? Pode ser! Afinal, um novo ano se inicia e a chance de mudança é dada a todos.

As primeiras reuniões humanas, provavelmente que tenham ocorrido a partir do descobrimento das técnicas de controle do fogo pelo homem. Em volta de uma fogueira, seja para afugentar animais ou repartir uma caça, o homem das cavernas aprendeu a importância do “calor humano” e do conviver em grupo, passou a ser seminômade.

Dos primórdios até os dias atuais, percebemos que algumas manifestações culturais da convivência humana eram expressadas por meio da Dança. Pedia-se aos Deuses ajuda nas caçadas, nas pescarias, para o sol aparecer, chuvas para gotejar e fertilizar suas terras, para colheitas em abundância. Tudo era realizado em grupos, em forma de rituais.

Um saltito para o futuro chegamos à Grécia Antiga, onde sua influência filosófica nos rege até hoje. Se há um lugar rico para pesquisas de uma sociedade em construção, a Grécia nos fornece vasto subsídios. Cito as festas cívico-religiosas, que também envolviam as competições esportivas, eram as maiores confraternizações do povo, sendo um fator agregador daquela sociedade. Os Jogos Olímpicos gregos celebravam a Paz em mundo de guerras, uma trégua esperada por todas as cidades-estados, enquanto transcorriam os jogos no santuário de Olímpia, em honra de Zeus. Com a realizações dos jogos os gregos se aproximavam, sentiam-se mais fortes e o espirito de cooperação era revigorado.

Em um dos maiores países do mundo, seja na escrita, medicina, religião, economia e etc., a China nos presenteia com suas tradições de mais de 3.500 anos de história. Entre suas celebrações podemos destacar: O Festival da Lanterna, Festival do Barco do Dragão e O Ano Novo Chinês - também conhecido como Festival da Primavera, é uma celebração com duração de 15 dias. Reza a lenda que após descobrir que Niam - a Besta, responsável por afetar as pessoas e arrasar tudo, temia a cor vermelha, sons altos e fogos de artifícios (são os descobridores da pólvora), passaram a controlá-la. As famílias e amigos se reúnem em grandes banquetes e celebram.

Ainda no oriente, a comemoração é do povo Nipônico, seu feriado principal é chamado de “Gantan” (Dia de Ano Novo), é celebrado em 1º de janeiro – uma pausa que deve ser bem aproveitada. Uma semana de volta para casa e reunir-se com familiares em sua terra natal. Uma grande migração interna mas, necessária. Mesmo com o excelente sistema de transporte público, as pessoas ainda encontram certa dificuldade para grande demanda. Visa um só pedido – Um bom e feliz ano!

No século XX, trago um episódio que deveríamos publicitar com muito mais ênfase. A trégua entre as tropas inimigas na primeira guerra mundial, no dia 25 de dezembro de 1914 - de um lado os alemães, de outro os britânicos. Chegaram até a realizar uma partida de futebol, respeitando as regras do jogo sem árbitro em inusitada confraternização. Aproveitando a trégua para enterrar seus companheiros mortos e chorar juntos as perdas humanas, conta-se que os soldados alemães e britânicos leram juntos o salmo 22 durante aquele enterro coletivo – “O senhor é meu pastor e nada me faltará”. Uma pena que este sentimento não chegou aos seus superiores.

No país mais rico do mundo os Estados Unidos da América, seu principal feriado é o “Dia de Ação de Graça” – a maior democracia das Américas celebrou este feriado no dia 25 de novembro (decretou-se a 4ª quinta-feira de novembro). As famílias americanas se reúnem em volta de um banquete e comemoram o fim do ano. O dia de Ação de Graças não faz parte de nenhum credo religioso e é comemorado por todos os americanos, independente da fé. Este feriado se dá em comemoração da 1ª colheita fértil feito por colonizadores ingleses.

Aqui no Brasil, muitas famílias ainda mantém a tradição e o peru é servido no dia 24 de dezembro, reúnem-se e celebram o Natal, o nascimento do meninos JESUS em grande ceia. As maiores festas públicas são: Réveillon e Carnaval, quase em sequência – ambos com sérios riscos de não acontecerem, devido ao perigo iminente em tempos de pandemia. Nos réveillons as cidades litorâneas e suas praias são invadidas e os sete pulos sobre as ondas são rituais comuns pedindo trabalho, saúde, paz e etc. Oferendas à Iemanjá são feitas com frequência, tudo para que o próximo ano novo seja mais próspero. Uma festa cheia de misticismo e multiculturalidade, uma característica positiva de nossa miscigenação!

Os sentimentos parecem fluir diferente no último mês do ano, dezembro carrega consigo o “espírito natalino” atestam até os que não professam o cristianismo. Muito mais que dá e receber presentes, é presentear os outros com sua vida. Confraternizar é preencher a nossa vida e dos outros com esperança, com alegria! É perdoar a si mesmo e aos outros! É renovar e encher os corações de generosidade, gratidão e sentido. Que este espírito dure por mais alguns meses, por todo o ano.

Concluo fazendo analogia com milagres de JESUS – As Bodas de Caná na Galileia: Mesmo sabendo tudo e preparado para tudo, disse JESUS a sua mãe “a minha hora ainda não chegou”, mesmo assim, mostrou sua humanidade atendendo ao pedido peculiar de Maria, realizou seu primeiro milagre. Em outro, transformou alguns pães e peixes saciando uma multidão, ele supre todas as necessidades.

Jesus pede que todos doem o seu melhor ao próximo! Que possamos doar com toda a alegria e coração pleno de fraternidade, como a viúva doou sua única moeda, se doarmos o que não queremos mais é sobra, é resto. O milagre da multiplicação e da transformação interior não se concretiza na plenitude. Sua hora já chegou?

Milagres acontecem todo dia, temos que aprender a percebê-los! Boas Festas!

