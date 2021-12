EDITORIAL: O Contrabando de mercúrio

| Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores inimigos do meio ambiente, o mercúrio é tido como essencial para o processo de “purificação” do ouro nos garimpos ilegais espalhados pelo país e agora controlados pelo crime organizado.

Os garimpos da indústria de extração e exploração de ouro jamais alcançariam êxito sem o uso do mercúrio na manipulação do metal dourado. Apesar de envenenar os rios devido a sua alta toxidade, o metal líquido é usado indiscriminadamente.

É do pleno conhecimento público que o mercúrio é comercializado de forma controlada no Brasil, mas, por sua importância nos negócios negros do crime organizado, toneladas desse metal são levadas até os garimpos por meios mais que suspeitos.

Segundo uma investigação internacional realizada antes da pandemia do coronavírus, em 2020, e estampada no programa Fantástico, da Rede Globo, a fronteira com a Guiana é o paraíso por onde passa o contrabando. A porta de entrada é a cidade roraimense de Bomfim, que dá acesso às terras dos índios yanomami, onde os garimpos ilegais pululam abertamente, desafiando os órgãos de controle. O outro corredor é Guajará-mirim, na fronteira da Bolívia com Rondônia.

Já é tempo de o Governo Federal, em parceria com os governos do Amazonas, Rondônia e Roraima, se mobilizar, de modo ostensivo, para combater o contrabando de mercúrio nas regiões de fronteira. Dando um basta ao contrabando, poderá acelerar medidas mais drásticas para acabar com a garimpagem ilegal de ouro. É preciso fazer isso para que o meio ambiente amazônico não pereça desumanamente.

Leia mais:

EDITORIAL: E o impeachment de Guedes ?

CONTEXTO: Jogos de azar passam na Câmara, Marcelo com a PEC e mais