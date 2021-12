CONTEXTO: Grupos organizam protesto, tábua de pirulito e mais

| Foto: Divulgação

Grupos organizam protesto contra buraqueira e abandono da BR-174

Há meses lutando contra os perigos de trechos sem asfalto, sem acostamento e uma buraqueira sem fim, caminhoneiros, empresários e grupos de pessoas residentes no entorno da BR-174 (Manaus-Boa Vista) realizarão, nesta terça-feira (21), uma grande manifestação de protesto contra a situação de deplorável abandono em que se encontra a rodovia.

A buraqueira, segundo os organizadores do evento, praticamente inviabiliza o tráfego de veículos à altura dos 123 quilômetros da Reserva Waimiri-Atroari.

Única forma de integração, por via terrestre, entre as cidades de Manaus e Boa Vista, a rodovia também dá acesso ao Sul do país e ao Caribe via Venezuela, mas, sem condições de tráfego, isola as duas capitais, dificultando-lhes o abastecimento de alimentos e combustíveis.

Tábua de pirulito

A buraqueira que transformou a BR-174 em uma autêntica tábua de pirulito prejudicou o abastecimento de sete municípios de Roraima, mas também afetou Manaus, que pode vir a sofrer com a falta de inúmeros produtos.

Viagens que antes eram curtas agora demoram entre 10 e 20 horas para serem concluídas.

A falta de sinalização em trechos recentemente recuperados pelo DNIT aumenta o drama na rodovia.

Atenção redobrada

Viajar pela BR-174 hoje tornou-se uma aventura, relatam caminhoneiros.

Eles se queixam de trabalhos de revitalização feitos pelo DNIT com falhas gritantes, como a ausência de sinalização.

ICMS benéfico

O Senado aprovou ontem o projeto de lei complementar 32/2021 que regulamenta a cobrança do ICMS sobre vendas de produtos e prestação de serviços a consumidor final localizado em outro estado. O PL beneficia bastante o Amazonas.

A proposta, que altera a Lei Kandir, evita a falta de regulamentação a partir de 2022 em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de fevereiro deste ano, que considerou inconstitucionais várias cláusulas do Convênio 93/15, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Todos ganham

O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em agosto, quando o senador Cid Gomes (PDT-CE) destacou que o ajuste não implica aumento de impostos para o consumidor.

Na sessão de ontem ele reforçou que as regras atuais se encerrariam em 31 de dezembro caso uma lei complementar não fosse aprovada.

“Os estados que enviam a mercadoria ficam com um percentual e o estado que recebe fica com outro. Apresentamos o projeto a pedido do Confaz”, ressaltou Cid.

Marcelo no TSE

Como prevenir não custa nada, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) ingressou ontem com uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, se aprovada, dará respaldo legal para ele oficializar mudança de partido sem o perigo de perder o mandato e o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados.

A ação tornará a sua desfiliação do PL um ato constitucional e legal, sem risco de outros questionamentos.

“Natal das Águas”

A Prefeitura de Manaus entregou, no último fim de semana, quase 2,5 mil brinquedos e mais de 200 cestas básicas às famílias das comunidades dos rios Negro e Amazonas.

A ação faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, que leva a alegria natalina à população.

A embarcação mede 30 metros de altura e 15 metros de largura, e conta com uma árvore de Natal e demais personagens que integram o nascimento de Jesus: os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais.

Doações de Taiana

No domingo (19), ao lado do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, repassou as doações do projeto "Natal Voluntário" aos abrigos Janell Doyle e Monte Salém, que acolhem e acompanham crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade de Manaus.

As doações são fruto de parceria com a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro.

Jantar com Lula

Bem situado nas pesquisas de intenção de voto para o Senado, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, foi um dos participantes de um jantar político que reuniu, no último domingo, em São Paulo, o ex-presidente Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin e líderes de peso de vários estados.

O cardápio foi a eleição presidencial de 2022, mas para a imprensa foi dito ter se tratado apenas de “uma festa de fim de ano”.

“Impunidade”

À Folha de São Paulo, o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato do Podemos à Presidência da República, distribuiu ironias, ontem, ao jantar de Lula e Alckmin realizado para 500 pessoas sob o patrocínio do grupo de advogados Prerrogativas.

"Impressão minha é que assistimos a um jantar comemorativo da impunidade da grande corrupção", criticou Moro em suas redes sociais. O jantar ocorreu no restaurante A Figueira Rubaiyat, na capital paulista.

“Rachadinha”

Há 20 anos rolando no Supremo Tribunal Federal, o processo sobre um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do deputado federal Silas Câmara (Republicanos) voltará à pauta de julgamento da Corte em 17 de fevereiro de 2022.

Em novembro de 2020, o plenário virtual do STF fez o julgamento andar, com os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin votando pela condenação do parlamentar.

Contudo, um pedido de vista do ministro evangélico Kássio Marques paralisou tudo. A seguir, em 11 de novembro passado o presidente da Corte, Luiz Fux, retirou de pauta o processo sem maiores explicações.

Policiais sem reajuste

O Congresso Nacional vota, nesta terça-feira (21), o orçamento da União para 2022 sem a dotação para o reajuste salarial a policiais federais.

O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), rejeitou o plano que previa uma reestruturação de carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Novo parque

Manaus vai ganhar um novo parque verde às margens do Encontro das Águas.

Trata-se de uma área de 6.500 m2, localizada na estação de captação de água da Ponta das Lajes, na Colônia Antônio Aleixo, que será reflorestada através de uma parceria entre várias entidades.

Parceria verde

O parque envolve uma parceria entre o Instituto Soka Amazônia, a concessionária Águas de Manaus, o Consulado do Japão em Manaus e a Prefeitura de Manaus através do programa “Manaus Verde”

Cerca de 160 mudas de espécies como jatobá, peroba, andiroba, sumaúma, ipê, abiu, mogno e cumaru foram plantadas no espaço, que deverá receber cerca de 800 mudas nos próximos meses.

Contra o Cotão

O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção ingressou com representação no Ministério Público do Amazonas(MP-AM) para tentar reverter o abusivo aumento da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar concedido recentemente pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus.

Segundo o Comitê, a elevação estratosférica do Cotão, de R$ 18.000,00 para R$ 33.000,00, é uma afronta a ética pública, sem justificativa plausível.

