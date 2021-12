EDITORIAL: AM-070 concluída, enfim!

| Foto: Divulgação

Depois de onze anos, a rodovia estadual AM-070, modernizada e duplicada, foi entregue ao público. O autor do grande feito é o governador Wilson Lima, que na segunda-feira (20), ao reinaugurar a rodovia, escreveu o seu nome com letras de ouro na história política e administrativa do Estado.

Não há dúvida de que a AM-070, conhecida como Manoel Urbano, é estratégica para o desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitana de Manaus (RMM), onde certamente fluirão, a partir de agora, importantes investimentos no setor primário e na atividade turística.

Como disse o governador, a AM-070 “está tirando um sonho do papel”. Trata-se de um sonho em que a população que habita as cidades e as regiões rurais do entorno da rodovia quase não acreditava. Muitos, inclusive, chegaram a espalhar boatos de que a AM-070 entraria para a história como mais um “elefante branco” produzido no Estado.

Contudo, Wilson Lima, em curto espaço de tempo, superou quatro governadores que conseguiram avançar apenas 43,5% da rodovia até 2018. Com arrojo, competência e determinação, Wilson encarou o desafio de concluir o empreendimento, e o fez em um momento de gigantescos problemas em virtude da pandemia do novo coronavírus.

O governador desembolsou R$ 430 milhões e, finalmente, encerrou a novela sobre o empreendimento que vai proporcionar aos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Beruri, Caapiranga e Anamã as condições devidas para deslancharem grandes projetos de desenvolvimento, contemplando os nobres anseios de mais de 200 mil cidadãos amazonenses.

Leia mais:

EDITORIAL: E o impeachment de Guedes ?

CONTEXTO: Jogos de azar passam na Câmara, Marcelo com a PEC e mais