CONTEXTO: Licença ambiental para a BR-319, Fundão e mais

| Foto: Divulgação

Ministro diz que licença ambiental para a BR-319 está na “fase final”

Apesar de não haver dotação no orçamento de 2022 para obras na rodovia, o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, voltou a considerar prioridade de sua pasta a obtenção do licenciamento ambiental para a realização das obras de conclusão da BR-319.

Às vésperas de mais um processo eleitoral, poucos acreditam nessa possibilidade dada a morosidade do Ibama para conceder a licença. Mesmo assim, Tarcísio insiste na questão, salientando que o processo avançou e que agora “está na fase final”.

“Avançamos no processo de licenciamento ambiental, já entregamos o Eia-Rima, discutimos o estudo de impacto ambiental, fizemos as audiências públicas, portanto, estamos na fase final. Tenho fé que o licenciamento saia até o ano que vem e possamos contratar o Trecho do Meio, os 405 quilômetros com os projetos e obra”, disse o ministro ao fazer um balanço de sua pasta referente a 2021.

Fundão promulgado

O presidente Jair Bolsonaro promulgou o Fundão Eleitoral para 2022, da ordem de R$ 5,7 bilhões.

O trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que havia sido vetado, foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU).

Policiais vencem

Sob pressão do Palácio do Planalto, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou ontem o projeto do Orçamento de 2022 com um reajuste de R$ 1,9 bilhão a policiais federais em 2022.

O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), acabou incluindo no parecer o benefício aos agentes de segurança federais, que era tido como uma questão de honra do presidente Jair Bolsonaro.

Auditores protestam

Com a inclusão do reajuste para policiais no Orçamento de 2022, duzentos auditores da Receita Federal anunciaram a entrega coletiva de cargos.

“O ato é contra novo corte orçamentário para os sistemas da Receita e contra descumprimento do acordo firmado com a categoria, que previa a regulamentação de uma lei vigente desde 2017”, divulgou o Sindifisco, em referência ao bônus de eficiência.

O bônus é criticado pelos servidores do Ministério da Economia, que estão à margem do privilégio.

Desterro empossado

O conselheiro Érico Desterro foi empossado ontem para seu segundo mandato como presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A solenidade ocorreu no auditório da Corte de Contas.

Érico vai comandar o tribunal durante o biênio 2022-2023 ao lado dos conselheiros Yara Lins dos Santos (vice-presidente), Ari Moutinho Júnior (corregedor), Josué Neto (ouvidor) e Mario de Mello (coordenador da Escola de Contas Públicas).

Justa causa

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, concedeu liminar em favor do deputado federal Marcelo Ramos reconhecendo como justa causa a sua desfiliação do PL.

Com a liminar na mão, Ramos agora pode ingressar em qualquer legenda sem perder o mandato e tampouco o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Ele está muito próximo do PSD do senador Omar Aziz.

Calendário eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já definiu o calendário completo das eleições 2022.

Ocupantes de cargos executivos que quiserem participar da disputa eleitoral terão que se desincompatibilizar até 1º de abril.

A propaganda eleitoral propriamente dita começará em 16 de agosto, de forma presencial e nas redes sociais. A data do primeiro turno é 2 de outubro e o segundo turno acontecerá em 30 de outubro.

Posse vai mudar

A posse de presidente e governadores eleitos nas eleições do próximo ano ocorrerá em 1º de janeiro de 2023.

No entanto, a partir de 2027, o calendário será alterado com a posse acontecendo em 5 e 6 de janeiro, respectivamente, conforme o TSE.

Janela partidária

A janela partidária será aberta em 3 de março e fechará em 1º de abril.

Nesse período, candidatos podem mudar de partido sem perder os cargos que ocupam. O dia 2 de abril é a data para que presidente, governadores e prefeitos renunciem caso desejem disputar as eleições de 2022.

Pé na estrada

Segundo assessores do senador Eduardo Braga (MDB), este final de ano ainda é de muita conversa no jogo de articulações com vistas ao processo eleitoral de 2022.

Mas, a partir de janeiro próximo o senador turbinará sua pré-campanha ao Governo do Estado.

“ExpoMulher”

Com a proposta de incentivar o empreendedorismo feminino e ampliar as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho, o Governo do Amazonas iniciou ontem a quarta edição da “ExpoMulher”.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a feira tem temática natalina e reúne 27 expositoras no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, Centro.

A programação segue até esta quarta-feira (23), das 9h às 17h, com acesso gratuito, sendo obrigatória a apresentação da carteirinha para comprovar a vacinação contra a Covid-19, além do uso contínuo de máscara.

Duda Soares

Aos poucos, a pequena Duda Soares, de 10 anos de idade, vai transformando seus sonhos em realidade.

Convidada pelo governador Wilson Lima, ela cantou e encantou no Teatro Amazonas, no domingo (19), durante a abertura do musical "Um Presente para o Natal".

Ex-cantora da feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), montada no Centro Cultural Povos da Amazônia, Duda foi novamente convidada por Wilson para concretizar um sonho maior: tornar-se membro do grupo de estudantes de canto do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro.

EscolegisCMM

Estão abertas as inscrições para dez novos cursos de qualificação profissional, online, oferecidos pela EscolegisCMM, Escola do Legislativo Léa Alencar Antony da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

São ao todo 25 mil vagas oferecidas nos cursos de espanhol intermediário, recreação infantil, técnicas para currículo, inteligência emocional, assistente administrativo, auxiliar comercial, lei de responsabilidade fiscal e poder legislativo e representação.

As inscrições seguem até o dia 30 deste mês e devem ser feitas exclusivamente através dos sites www.cmm.am.gov.br ou www.escolegiscmm.com.br.

Matrículas

Segundo a titular da Seduc, Kuka Chaves, pais e responsáveis com dúvidas sobre os procedimentos de matrículas podem recorrer à Central de Atendimento, que funciona no número 0800 092 5050. A ligação é gratuita.

No serviço, é possível esclarecer dúvidas e ter orientações gerais sobre as redes estadual e municipal.

A Central de Atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Nela, é possível consultar o código do aluno, as escolas próximas do endereço, os documentos necessários para a efetivação da matrícula, além de obter informações sobre os demais procedimentos.

Leia mais:

CONTEXTO: Grupos organizam protesto, tábua de pirulito e mais

EDITORIAL: O Contrabando de mercúrio