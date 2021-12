CONTEXTO: PSL e PT ficam com mais de R$ 1 bilhão do “Fundão” e mais

| Foto: Reprodução

PSL e PT ficam com mais de



R$ 1 bilhão do “Fundão” Eleitoral

para as eleições de 2022

Com a aprovação do Orçamento de 2022, o Fundão Eleitoral, devidamente turbinado no Congresso Nacional, vai assegurar aos partidos o total de R$ 5,96 bilhões para a campanha eleitoral do próximo ano, com R$ 1,06 bilhão destinado ao Fundo Partidário.

Com base em cálculos de vários órgãos de comunicação, como O Globo e O Estado de São Paulo, PSL e PT levam mais de R$ 1 bilhão para seus gastos eleitorais no próximo ano.

Os cálculos relevam o tamanho da bancada das siglas na Câmara dos Deputados, de conformidade com os critérios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). PSL e PT, com as maiores bancadas do Congresso, faturam o total de 10,14% e 9,97% do Fundão cada um.

Bolo bilionário

Eis como ficou a divisão do Fundo Eleitoral bilionário em milhões de reais: PSL, 604,1; PT, 594,4; MDB, 417; PP, 399,20; PSD, 397,70; PSDB, 378,90; PL, 340,90; DEM, 341,8; PSB, 327,6; PDT, 299, 40; Republicanos, 297,5; Podemos, 229; PTB, 136,1; SD, 133,9; PSol, 129,70; Pros, 113,5; Novo, 11,5; Cidadania, 105,5; PSC, 101,10; PCdoB, 95; Avante, 89,7; PV, 68,5; Rede, 68,5; PTC, 22,90; PMN, 14,10; DC,9,70; UP, 3; PSTU, 3; PRTB, 3; PMB, 3; PCO, 3; e PCB, 3.

David nas alturas

Consulta realizada pelo Instituto Direto ao Ponto Pesquisas, entre 17 e 21 de novembro, aponta o prefeito David Almeida surfando em popularidade na cidade de Manaus.

A avaliação positiva do chefe executivo municipal chegou a 77,7% entre mais de 800 pessoas ouvidas na capital, com idade acima de 16 anos.

Dos consultados, 12,4% acharam “ótima” a gestão de David, enquanto 30,7% a consideram “boa”, e 34,7%, “regular”.

Gás do Azulão

De acordo com o governador Wilson Lima (PSC), a empresa Eneva venceu a licitação para investir R$ 1 bilhão na implantação de uma usina térmica no Amazonas e intensificar a exploração do gás natural no Estado em 2022.

A Eneva, que adquiriu o Azulão da Petrobras em novembro de 2017 por US$ 54,5 milhões, produz gás que atualmente abastece a termelétrica (UTE) Jaguatirica II, garantindo o suprimento energético em Roraima. O gás liquefeito é transportado por carretas até Boa Vista.

Roraima é o único estado brasileiro desconectado do Sistema Interligado Nacional (SIN) de transmissão de energia. Portanto, depende muito do gás produzido em Silves.

Debandada na Receita

Até a tarde de ontem eram 324 os auditores fiscais da Receita Federal que entregaram os cargos seguindo um movimento de indignação contra o reajuste salarial não linear concedido a policiais federais pelo Palácio do Planalto.

Para custear o benefício, o governo cortou aproximadamente R$ 1,2 bilhão da Receita, lamenta Kleber Cabral, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco).

Servidores do Banco Central também já se manifestaram contra o reajuste por se sentirem discriminados pelo Governo Federal.

Concurso da Semsa

A Prefeitura de Manaus divulgará, na segunda-feira (27), edital sobre concurso público da Semsa que ofertará mais de duas mil vagas para cargos imediatos e cadastro de reserva.

Segundo o prefeito David Almeida, as inscrições serão abertas em 5 de janeiro e poderão ser realizadas até 5 de fevereiro.

As vagas envolverão médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde e outros.

Beto Simonetti

O advogado amazonense José Alberto Simonetti registrou ontem a única chapa que concorrerá à presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 31 de janeiro de 2022.

Com o apoio de 25 estados, mais o Distrito Federal, a chapa é a seguinte: presidente, José Alberto Simonetti; vice, Rafael de Assis Horn (Santa Catarina); secretária-geral, Sayury Silva de Otoni (Espírito Santo); secretária-geral adjunta, Milena da Gama Fernandes Canto (Rio Grande do Norte) e diretor-tesoureiro, Leonardo Pio da Silva Campos (Mato Grosso).

Partidos se unem

Comandado pelo deputado-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, o PV topou a união com PT, PSB e PCdoB para apoiar Lula no Amazonas nas eleições presidenciais de 2022.

Além de Cidade, o bloco conta com mais três deputados estaduais: Sinésio Campos, Serafim Corrêa e Carlinhos Bessa, além do deputado federal Zé Ricardo.

A ex-senadora Vanessa Grazziotin é outra opção para fortalecer o bloco na disputa federal do próximo ano.

Boicote a Braga

Ainda gera polêmica em vários sites de notícias a gritaria do senador Eduardo Braga (MDB) para cima da ministra Flavia Arruda por causa de R$ 500 milhões em emendas parlamentares.

Na verdade, as emendas beneficiavam o Amazonas, prometidas que foram pelo senador Davi Alcolumbre. Como este perdeu o poder sobre o orçamento das emendas de relator de 2021, o jogo ficou nas mãos do próprio relator, senador Márcio Bittar.

Bittar passou a bola para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), cuja secretária, Flávia Arruda, boicotou Braga.

Ciro esperneia

Ciro Nogueira disse a um site de notícias que Braga faltou com o apoio ao Governo Federal em matérias importantes no plenário do Congresso Nacional e, por isso, teve as emendas travadas.

Além do senador amazonense, Ciro também se queixou dos emedebistas Renan Calheiros e Simone Tebet, que foram ácidos em críticas ao governo na CPI da Covid-19.

Garimpeiros

De acordo com o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), a bancada do Amazonas no Congresso Nacional trabalha para que a extração mineral seja regularizada no país.

Apesar dos problemas ambientais causados pela atividade ilegal, Silas entende que o Congresso deve se empenhar pela regularização, principalmente, por conta de milhares de pessoas que atuam nos garimpos. Dezesseis mil pessoas extraem ouro no Madeira.

AM-070

Agricultores que trabalham no entorno da AM-070 comemoram os efeitos positivos que a duplicação da rodovia trouxe para as suas atividades diárias.

Para eles, a melhora da estrutura de escoamento da produção é visível, beneficiando 2,6 mil famílias de comunidades da área que vivem da agricultura familiar.

Festa em Alvarães

Aliado do governador Wilson Lima, o prefeito de Alvarães, Lucenildo (PSC), também faz história ao pagar um alto abono do Fundeb aos professores locais.

Ele está pagando R$ 16.500,00 a cada professor por cadeira.

Os educadores fazem verdadeiro furor nas redes sociais elogiando Lucenildo.

Richard Carl Vogt

Falecido em 17 de janeiro deste ano, em Manaus, o cientista Richard Carl Vogt, reconhecido como um dos maiores especialistas de quelônios do mundo, foi homenageado ontem no Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia (CEQUA).

“Dick”, como o pesquisador era chamado, dirigia o CEQUA quando faleceu. O Centro abriga 15 das 19 espécies de quelônios da Amazônia, localizado no Bosque da Ciência do Inpa/MCTI.

O CEQUA foi renomeado com o nome de Richard Carl Vogt. Durante a homenagem a ele, foram soltos 30 filhotes de tartarugas da Amazônia.

Malafaia x esquerdas

Um dos apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia desferiu críticas ao avanço de governos de esquerda na América Latina.

Ele diz que os evangélicos irão se empenhar em 2022 para que a guinada esquerdista, que elegeu o líder estudantil Gabriel Boric como presidente do Chile, não contamine o Brasil nas eleições do próximo ano.

