EDITORIAL: O Natal chegou!

| Foto: Divulgação

Chegou o Natal e obviamente todos os brasileiros estão desejando Boas Festas recíprocas, o que seria justo e mais bonito se vivêssemos em um país onde a inflação não estivesse tão preocupante, se o Ministério da Economia estivesse em paz com o ajuste fiscal, se a economia estivesse melhor e os dados referentes à educação, segurança, saúde, infraestrutura e meio ambiente não fossem tão incômodos.

Mas, eis o Natal de novo na agenda de toda a sociedade. Um Natal quase idêntico ao de 2020, com a pandemia ainda perturbando a vida de milhões de pessoas que, sem a cobertura vacinal completa, não conseguem retomar plenamente a normalidade de suas atividades.

Mas, o dezembro de 2021 é bem diferente do dezembro do ano passado, e isto porque este mês é o último de um ano que antecede a realização de mais uma corrida às urnas, um processo que deverá acontecer em meio à contradição de uma campanha bilionária de caça aos votos com a realidade absurda do cidadão eleitor depauperado e dependente das migalhas que caem dos programas sociais oficiais.

De todo jeito, é Natal e, por mais desafiadora que seja sua realidade, Boas Festas a todos. Que todos tenham bom senso e saibam fazer bem a travessia para encarar um ano novo de políticos batendo a porta dos eleitores em busca de votos, e estes em busca de propostas que lhes propiciem uma real mudança de padrão de vida, para não ficarem mais à mercê dos espertalhões de “colarinho branco”, espertalhões que só olham para o próprio umbigo e só procuram o povo quando precisam garantir os seus reinos de conveniências e privilégios.

Leia mais:

O que o aumento do COTÃO muda na sua vida?

CONTEXTO: PSL e PT ficam com mais de R$ 1 bilhão do “Fundão” e mais