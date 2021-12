CONTEXTO: Receita em crise, Fundo robusto e mais

| Foto: Divulgação

Receita em crise

Ontem, mais 44 conselheiros da Receita Federal, membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) entregaram cargos, abrindo mão de seus mandatos.

A atitude dos conselheiros, de acordo com o Sindifisco, segue a onda da entrega coletiva de cargos na Receita em protesto contra o Governo Federal.

O Sindifisco vê com preocupação o quadro, pois o Carf é quem analisa recursos, em segunda e última instância administrativa, de autuações tributárias impostas pela Receita Federal. Em dezembro, o órgão tinha em seu estoque mais de R$ 940 bilhões de créditos tributários a serem julgados.

“56 municípios comeram abiu verde e dizem que não vão pagar abono aos professores”, acusa Serafim Corrêa



Na contramão do Governo do Estado e das prefeituras de Manaus, Iranduba, Autazes, Coari, Maués e Anamã, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) denunciou que 56 municípios amazonenses alegam não dispor de sobras para pagar o abono do Fundeb referente a 2021.

“Lamentavelmente, 56 municípios comeram abiu verde e dizem que não tem sobras. Como assim? Vendo os dados dos repasses, vemos que os valores que os municípios receberam são significativos”, comentou o deputado, com indignação.

“O Fundeb é um direito do professor e que deve ser respeitado por todos os prefeitos. Eu divulgo os valores até novembro e sugiro aos professores que procurem o promotor de Justiça da cidade para que ele adote as providências cabíveis”, destaca Serafim.

Corrida ao promotor

Para o deputado socialista, os professores têm o dever de denunciar o não pagamento do abono do Fundeb às Promotorias de Justiça.

“Registro que essa é a autoridade indicada pelo MEC, em sua cartilha do Fundeb, que é possível fazer o download no Blog do Sarafa. Se o promotor não estiver na cidade, protocole a sua reclamação pela falta do pagamento do abono de forma virtual, através do site do Ministério Público Estadual (denuncia.mpam.mp.br) ou através do email [email protected]”.

As denúncias também podem ser enviadas através do WhatsApp 99236550745 ou encaminhadas ao email do gabinete do parlamentar: [email protected]

Fundo robusto

Em 2021, segundo Serafim, houve um grande crescimento do Fundeb e, por outro lado, ficaram proibidos os reajustes salariais do funcionalismo público.

“O resultado era de se esperar e era óbvio: teríamos sobras para pagar abono aos profissionais da educação no final do ano”, ressaltou o deputado, elogiando o governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida e os prefeitos de mais cinco municípios por terem honrado o pagamento do benefício.

Governo paga

Ontem o Governo do Amazonas efetuou o pagamento do maior abono da história do Fundeb, alcançando professores, pedagogos, servidores técnicos e administrativos.

Em parcela única, os valores variaram de R$ 12,6 mil a R$ 37,8 mil, contemplando 32,9 mil profissionais da Seduc e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com a injeção de R$ 482 milhões na economia estadual.

Fraxe endurece

A juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe resolveu jogar duro com a empresa Transnorte Energia e só permitirá o início das obras pertinentes à construção da linha de transmissão de energia que interligará as cidades de Manaus e Boa Vista se ela cumprir os protocolos ambientais em relação à população indígena da área.

Em caso de desobediência, “poderá haver bloqueio da conta de empresas (públicas ou privadas) beneficiárias com a exploração da matriz energética decorrente do linhão”, avisou Fraxe.

A questão Kinja

Conforme decisão da juíza da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, o licenciamento para que a Transnorte Energia possa realizar a obra do linhão não será suspenso se a empresa acatar a proposta de compensação da Associação do Povo Kinja (ACWA).

Desde 2011 o chamado “Linhão de Tucuruí” dormita nas gavetas do Ministério das Minas e Energia por causa do impacto ambiental que a obra pode causar à terra da tribo Waimiri Atroari, atingindo mais de 2.300 indígenas, que exigem compensações socioambientais para que a obra siga em frente.

As compensações chegam a R$ 133,089 milhões.

Silêncio geral

Até o momento, o Ministério de Minas e Energia, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Transnorte Energia comeram abiu e não se manifestaram sobre o linhão.

Ao jornal O Estado de São Paulo o advogado da Associação Comunidade Waimiri Atroari, Harilson Araújo, declarou que “os direitos dos Kinja são legítimos”, de modo que a ação movida pelo Ministério Público Federal está em simetria com a Constituição brasileira e a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Briga de titãs

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) está arbitrando o duelo de titãs envolvendo juízes que reivindicam o recebimento de pagamentos atrasados e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que não aceita a situação.

A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do CSJT e do TST (Tribunal Superior do Trabalho), bateu o pé e decidiu que o pagamento de R$ 10,5 milhões aos magistrados não se justifica.

A briga, com certeza, terá mais rounds após as festividades de dezembro.

PV vai ao STF

O Partido Verde (PV) oficializou ontem, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, por ter autorizado a extração ilegal de ouro em São Gabriel da Cachoeira.

Heleno avalizou sete projetos de pesquisa de ouro na “cabeça do cachorro”, distrito indígena de Iauaretê, alcançando também os municípios de Japurá e Santa Isabel do Rio Negro.

Um latifúndio

De acordo com a ação judicial do PV, a área autorizada pelo general Heleno abrange 587 mil hectares, o equivalente a quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo.

Em São Gabriel da Cachoeira a exploração garimpeira ilegal envolveria 12,7 mil hectares, impactando 23 etnias indígenas.

Suspensão já

Além do PV, que exige a suspensão liminar imediata da autorização de Heleno, o STF também analisa ação da Rede Sustentabilidade sobre a atividade aurífera no Alto Rio Negro.

O relator das duas ações é o ministro bolsonarista Nunes Marques.

Liliane x Nicolau

Deverá render a batalha judicial entre a apresentadora Liliane Araújo e o deputado estadual Ricardo Nicolau.

Liliane exige a cadeira de Nicolau na Assembleia Legislativa sob a alegação de que o parlamentar cometeu ato de infidelidade partidária ao trocar o PSD, sem razão justificada, pelo Solidariedade, presidido no Estado pelo deputado federal Bosco Saraiva.

Tiro no pé

Fontes do PSD disseram à coluna que Liliane, na verdade, “deu um tiro no pé”, já que Nicolau apenas anunciou sua intenção de se mudar para o SD, mas deverá aguardar a janela partidária, que se abrirá em março de 2022, para consumar o ato.

A briga rola no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Vice-prefeito morre

Em mensagem à coluna, vereadores de Caapiranga manifestaram pesar pelo falecimento do vice-prefeito Raimundo Ferreira Martins, de 58 anos.

Ele participava de uma solenidade de entrega de cestas de Natal a duas mil famílias, na quadra da Escola Municipal Carminha de Castro, quando se sentiu mal, teve parada cardíaca e não resistiu, na quarta-feira (22).

Leia mais:

O que o aumento do COTÃO muda na sua vida?

CONTEXTO: PSL e PT ficam com mais de R$ 1 bilhão do “Fundão” e mais