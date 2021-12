CONTEXTO: Cheia em 2022, nível dos rios e mais

| Foto: Divulgação

Cheia em 2022

Com possibilidade de nova cheia dos rios no próximo ano, a "Operação Enchente 2022", anunciada ontem pelo governador Wilson Lima inclui a montagem de abrigos provisórios, instalação de estações de tratamento de água, aquisição de alimentos da agricultura familiar para distribuir à população afetada pela cheia e apoio aos produtores rurais que tiverem a produção prejudicada. No planejamento também consta a concessão de Auxílio Estadual Enchente às famílias dos municípios mais afetados. Wilson Lima anunciou que foram reservados R$ 100 milhões para minimizar os impactos da enchente.

Nível dos rios

De acordo com o Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Estado, com exceção do Rio Madeira, os níveis dos rios do estado estão atípicos no comparativo entre os meses de dezembro deste ano e o de 2020. Na calha do Rio Negro, por exemplo, onde a maior cheia já registrada ocorreu neste ano, o nível está 2,88 metros acima do que estava em igual período do ano passado. O nível das águas é preocupante.

Garimpo na Amazônia

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, cancelou ontem (27) a autorização de sete projetos de pesquisa de ouro na Amazônia. O recuo diante da autorização que já havia sido concedida anteriormente, foi publicado no Diário Oficial da União. Heleno havia dado aval aos projetos de garimpo na região de São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade mais indígena do Brasil, onde estão 23 etnias.

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas instaurou um procedimento de apuração para investigar e fiscalizar as autorizações dadas pelo ministro do GSI, diante do risco socioambiental das medidas.

Material escolar na mira do Procon

Procon alerta às familias para as listas de material escolar. As instituições de ensino devem listar apenas itens de uso exclusivo e restrito ao processo de aprendizagem. Materiais de uso individual não podem ser cobrados, e aí entra, por exemplo, o álcool em gel, que é um produto com mais demanda desde o início da pandemia de Covid-19,

Caso algum dos itens não obrigatórios apareça na lista de material escolar, o(a) responsável pelo(a) aluno(a) pode procurar o Procon-AM, no e-mail [email protected], nos telefones 0800 092 1512, 3215-4009 e 3215-4012, ou nas redes sociais.

Hospital Hemoan

O Governo do Amazonas confirmou ontem que a conclusão da obra do Hospital da Fundação Hemoam está prevista para fevereiro de 2022. A obra foi iniciada em 2014, mas foi completamente paralisada em 2017.

A retomada da obra aconteceu em 2019 por determinação do governador Wilson Lima. Atualmente, 90% da obra já está concluída. O governador esclareceu que atualizou o projeto, resolveu pendências técnicas, judiciais e orçamentárias.

Marcelo Amil

Pré-candidato ao Governo do Amazonas, o advogado Marcelo Amil se reuniu em São Paulo com umas das lideranças nacionais do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Francis Mendes, na manhã de ontem. O encontro ocorreu na capital paulista (SP). Mendes é dirigente nacional da sigla e coordenador nacional do movimento Fortalecer. Para Marcelo Amil, a reunião foi muito produtiva e muitos direcionamentos foram traçados.

Temporal

Devido ao temporal de ontem, com chuva e ventos fortes, foram registrados 15 desabamentos, 12 deslizamentos de barrancos, 15 destelhamentos de casas, 16 tombamentos de árvores, entre outras ocorrências. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a velocidade do vento, teve picos de 80 km/h, e ainda, mais de 26 milímetros de águas acumuladas.

Energia

A forte chuva deixou cerca de 380 mil pessoas sem energia elétrica. A Amazonas Energia informou que o número de afetados representa cerca de 30% dos clientes da concessionária na capital. A empresa informou, ainda que o temporal com fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas causou danos com árvores e objetos lançados sobre a rede elétrica, com prejuízos a equipamentos.

Manaus sob estado de atenção

Desde o início da manhã de ontem (27), a cidade de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), está atuando em Estágio de Atenção nas ocorrências registradas nos diversos pontos da cidade, devido às fortes chuvas. As ações estão acontecendo de forma coordenada e colaborativa entre órgãos da prefeitura e do Estado. O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências impactaram o município, afetando a rotina de parte da população.

Chuvas na Bahia

A Bahia segue em estado de alerta para chuvas intensas, já que há previsão dos temporais persistirem nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, as enchentes que atingiram cidade do sul da Bahia, que causaram a morte de mais de 20 pessoas, são consequência das alterações climáticas. Neste ano, além da La Niña mais intensa desde a segunda quinzena de outubro, a elevação de cerca de 1º nas águas da superfície do Atlântico, favoreceram a formação de chuvas na região.

Bolsonaro no Sul

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, viajaram para Santa Catarina para passar a virada de ano em praia de São Francisco do Sul. Eles devem retornar em 3 de janeiro a Brasília. O presidente já esteve no mesmo município em dezembro de 2020 e no feriado de Carnaval do ano seguinte. Bolsonaro ficará hospedado no Forte Marechal Luz, na Praia do Forte.

Refis

O Programa de Regularização Fiscal (Refis) do Governo do Amazonas se encerra na sexta-feira (31). Medida de enfrentamento da crise econômica resultante da pandemia de Covid-19, o programa concede descontos de até 95% em juros e multa de débitos e dívidas fiscais de tributos estaduais. A cinco dias do encerramento do prazo de adesão ao programa, o plano já beneficiou mais de 7.500 contribuintes e recolheu cerca de R$ 30 milhões aos cofres públicos.

Estudo

Um estudo desenvolvido no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) consegue fazer o reaproveitamento de diferentes tipos de resíduos, como cascas de tucumã, sementes de cupuaçu e até lodo de esgoto, para criação de biodiesel. O pesquisador do CBA, Flávio Freitas, um dos responsáveis pelo estudo explicou que, para a obtenção do biodiesel, óleo e álcool são colocados em um recipiente, mas não se misturam. Então, os pesquisadores usam catalisadores para unir as substâncias.

Menos poluição

A produção do biodiesel com o método feito no CBA é menos poluente e o processo permite que resíduos que muitas das vezes costumam ser descartados, possam ter uma nova finalidade, além de ser reutilizados por diversas vezes.

