CONTEXTO: Concursos, editais, enchentes e mais

Wilson Lima anuncia novos concursos

e 50 milhões para reformar e ampliar

batalhões e delegacias no Amazonas

Ao prestar contas de suas atividades no ano de 2021, o governador Wilson Lima (PSC) anunciou ontem, em entrevista a um órgão de imprensa da capital, que deverá realizar mais concursos públicos em 2022 envolvendo áreas como educação e saúde.

“Reconhecemos que essas áreas apresentam defasagens que precisam ser corrigidas em termos de recursos humanos, e por isso os concursos”, disse o governador, que neste mês de dezembro pagou o maior abono da história do Fundeb aos profissionais da Seduc.

Na entrevista, o governador também anunciou sua disposição de investir mais em segurança pública, indo além do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho passado com investimentos da ordem de R$ 280 milhões. Em 2021, ele vai investir R$ 50 milhões para reformar batalhões e ampliar delegacias no Estado.

Editais lançados

Na segunda-feira (27), em entrevista à TV Norte, o governador destacou o lançamento de editais para a realização de concurso público para mais de 2,5 mil vagas envolvendo as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Segurança Pública.

Segundo ele, o edital sobre o concurso do Detran-AM será divulgado em janeiro de 2022.

Enchente

De acordo com Wilson Lima, todas as secretarias estaduais estão mobilizadas para o enfrentamento da enchente de 2022 que se anuncia maior que a registrada neste ano.

O planejamento seguirá os mesmos parâmetros da ajuda humanitária realizada em 2021, com a distribuição de cestas básicas, kits antiCovid-19 e outros itens considerados importantes para o socorro às famílias ribeirinhas.

Anistia a dívidas

Convencido de que a enchente do próximo ano será recorde no Estado, Wilson Lima informa que já está se articulando para enviar a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um projeto de lei que garantirá a concessão de anistia a todos os trabalhadores rurais prejudicados pelas cheias dos rios em 2022.

O governador diz que o objetivo é minimizar os impactos econômicos e sociais causados, principalmente pela enchente, mas também pela pandemia do novo coronavírus.

Hissa vai embora

Conforme fontes, a saída de Hissa Abrahão do comando do PDT no Amazonas se deveu, em parte, a pressão de grupos da legenda que exigem a formação de uma Comissão Provisória para reorganizar com urgência o partido visando as eleições de 2022.

Sem a Comissão e as mudanças previstas, o PDT não passaria de um mero coadjuvante no próximo processo eleitoral, dificultando, por exemplo, a oficialização das filiações do ex-deputado estadual Luiz Castro e de Carol Braz.

Garantem as fontes que Hissa já conversa com membros das cúpulas do Avante e do PSC para trocar de legenda.

Comemoração nas redes

Ambientalistas comemoram nas redes sociais o ato do ministro do GSI, Augusto Heleno, que, sob pressão do Ministério Público Federal, cancelou a autorização a sete projetos de exploração aurífera em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

O Diário Oficial da União publicou na segunda-feira (27) o cancelamento. Com o ato, cai por terra a tentativa de legalização de garimpos no município mais indígena do país, onde vivem 23 etnias.

Carta Aberta

Também nas redes sociais o presidente do PSDB-AM, Arthur Virgílio Neto, publicou uma Carta Aberta ao presidente Jair Bolsonaro destacando a decisão do general Heleno de não mais permitir garimpos em terras indígenas.

"Uma decisão racional e que traz um mínimo de tranquilidade", disse Virgílio, que pede o fim dos garimpos, o envolvimento de técnicos e cientistas nas discussões futuras, reestruturação dos órgãos de fiscalização e uma mudança de 180 graus nos rumos da Funai.

Base Arpão fez mais

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estimam em mais de R$ 7 milhões o prejuízo do crime organizado no confronto com as forças federais e estaduais no Norte do país no ano de 2021.

O número é inferior ao prejuízo imposto aos criminosos no Amazonas pela Base Arpão entre agosto de 2020 a agosto de 2021, da ordem de R$ 100 milhões, com a apreensão de drogas e outros materiais ilícitos.

Refis se encerra

O Programa de Regularização Fiscal (Refis) do Governo do Amazonas se encerra na sexta-feira (3)1.

Medida de enfrentamento da crise econômica resultante da pandemia de Covid-19, o programa concede descontos de até 95% em juros e multa de débitos e dívidas fiscais de tributos estaduais.

O plano já beneficiou mais de 7.500 contribuintes e recolheu cerca de R$ 30 milhões aos cofres públicos.

Prefeitos caloteiros

Depois que o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, deram o bom exemplo pagando um abono histórico do Fundeb aos profissionais da Seduc e da Semed neste final de ano, professores interioranos se mobilizam intensamente junto às Promotorias de Justiça reivindicando o pagamento do benefício.

Em Maraã e Presidente Figueiredo, os professores já recorreram contra prefeitos que, até o momento, se recusam a pagar o abono.

Dinheiro em caixa

De acordo com os educadores, as prefeituras de Maraã e Presidente Figueiredo possuem sobras suficientes para efetuar o pagamento do abono do Fundeb a eles.

Maraã conta com R$ 23,2 milhões em sobras e Presidente Figueiredo, R$ 37,2 milhões.

Abono no tapa

Em Humaitá, a polêmica sobre o pagamento do abono do Fundeb resultou em troca de tapas entre o professor Alemão Barroso e o vereador Valdeir Malta (PL).

Agredido, o professor apelou ao Ministério Público enquanto o prefeito Dedei Lobo (PSC), ao tomar conhecimento do UFC, prometeu pagar o benefício aos educadores, mas sem fazer anúncio oficial.

Sanuel Benchimol

Pela terceira vez, o pesquisador do Inpa/MCTI, Luiz Antonio de Oliveira, ganhou o prêmio Samuel Benchimol – Edição 2020/2021 na categoria Iniciativa de Desenvolvimento Local.

Com coautoria do professor José Luiz Zanirato Maia (Fucapi), o reconhecimento se deu pela proposta de uma pesquisa científica sobre enriquecimento das florestas de propriedades rurais da Amazônia com bromélias e filodendros de valor econômico.

Oliveira é pesquisador do Inpa há mais de 40 anos e é formado em Ciências Agronômicas, mestre em Ciências do Solo e doutor em microbiologia de solo.

Fora da lei

Decisão do Supremo Tribunal Federal, acatando ação da PGR (Procuradoria-Geral da República), classificou de ilegais “eleições sucessivas e ilimitadas para o mesmo cargo e dentro da mesma legislatura” para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas.

A decisão atinge também as Assembleias Legislativas da Paraíba e do Acre.

Para a PGR, as eleições irregulares ferem o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, que proíbe a reeleição de membros da mesa diretora das casas legislativas na mesma legislatura.

