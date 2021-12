EDITORIAL: Desastres diminuem no Amazonas

| Foto: Divulgação

Conforme os mais recentes números divulgados pelo Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas fechou o mês de novembro com a redução de 56% dos alertas de desmatamento e de 34% dos focos de calor.

Os números são bem mais suaves que os registrados em 2020 no mesmo período. Conforme o Inpe, o estado acumulou 9,6 quilômetros quadrados de áreas desmatadas em novembro de 2021. Em 2020, os registros apontaram 21,88 quilômetros quadrados de desmatamento, ou seja, 128% a mais que no mesmo período em 2021.

Segundo os números, no ano de 2021 o Amazonas registrou 1,8 mil quilômetros quadrados de alertas de desmatamento, sendo que 72,2% envolveram áreas da União, entre glebas federais (40%), assentamentos federais (30%), unidades de conservação (1,3%) e terras indígenas (0,9%).

Os números do Inpe também mostram a excelente performance do Governo do Estado nas ações de combate ao desmatamento e as queimadas em novembro passado. Dizem os números que 4,4% do total de alertas ocorreram em glebas estaduais e 0,7% nas Unidades de Conservação gerenciadas pela Sema Amazonas.

Importante observar que as áreas protegidas pelos órgãos ambientais estaduais, diferente das ocorrências em terras da União, apresentaram substancial redução de alertas em novembro de 2020. No período houve uma queda de 2,64% de alertas. A torcida é para que os números sobre dezembro sejam ainda mais alvissareiros e que em 2022 o Amazonas se sobressaia no ranking da preservação ambiental no mundo.

Leia mais:

EDITORIAL: O Natal chegou!

CONTEXTO: Concursos, editais, enchentes e mais

EDITORIAL: Reajuste e Greve em 2022