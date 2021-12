CONTEXTO: Greve geral, Cetis no interior, Inscrições Semsa e mais

| Foto: Divulgação

Ameaça de greve geral unificada pode paralisar o país e prejudicar a ZFM

A ameaça de greve geral unificada, com que servidores federais pretendem pressionar o Governo Federal e o Congresso Nacional por reajuste salarial, pode parar o país e causar sérios prejuízos às atividades da Zona Franca de Manaus.

Segundo o Fórum dos Servidores Federais (Fonasefe), as paralisações ocorrerão em janeiro e as greves, em fevereiro, quando acabar o recesso do Congresso. O Sindicato Nacional dos Auditores da Receita (Sindifisco) afirma que 738 servidores da Receita Federal já entregaram os cargos e estão de braços cruzados.

Lideranças empresariais do Amazonas manifestam preocupação, sobretudo, com a paralisação da Receita, responsável pela fiscalização de tributos federais na ZFM, inclusive para atestar a regularidade do PPB (Processo Produtivo Básico).

Inscrições/Semsa

As inscrições para 2.001 vagas, abertas no concurso público para a Semsa, começarão a ser feitas a partir de 5 de janeiro de 2022.

Todas as informações sobre o certame, incluindo orientações e link para inscrição, estão disponíveis no endereço eletrônico https://bit.ly/editalsemsa2022.

Mais Cetis no interior

O governador Wilson Lima vai inaugurar mais cinco Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) em 2022, contemplando os municípios de Boca do Acre, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa e Tabatinga.

Desde 2019 o governador construiu e inaugurou oito Cetis abrangendo Manaus e o interior, com recursos estaduais e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Auditores parados

Os empresários amazonenses também manifestaram à coluna sua preocupação com a paralisação dos auditores federais agropecuários, que já acontece com a operação-padrão adotada desde a segunda-feira (27).

São os auditores que inspecionam produtos agropecuários, como alimentos, em portos e aeroportos.

Belão destaca

Em mensagem à coluna, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou o anúncio feito pelo governador Wilson Lima quanto a inauguração do CETI denominado Professora Naíde Lins de Albuquerque, em Fonte Boa, no próximo ano.

O CETI, que vai abrigar mais de mil alunos, foi resultado de reivindicação do parlamentar progressista há vários anos. “Em 2019, as obras foram retomadas por determinação de Wilson Lima, que concluiu o CETI que agora será entregue ao público estudantil”, expressou Belão.

LTIs prorrogados

O Governo do Amazonas, via Sedecti, prorrogou o prazo final da vigência dos Laudos Técnicos de Inspeção (LTI) até 30 de junho de 2022, conforme decreto e portaria publicados no Diário Oficial do Estado (DOE). Os LTIs venceriam na sexta-feira (31).

Os documentos são indispensáveis para que empresas que contam com incentivos fiscais governamentais possam usufruir deles. Ao todo, 885 laudos tiveram a vigência prorrogada.

Dedei vai pagar

Depois de uma sessão de tapas entre um professor e um vereador de Humaitá, o prefeito Dedei Lobo finalmente anunciou o pagamento do abono do Fundeb para professores de 20 horas, juntamente com merendeiras, faxineiras e administrativos do município. A partir desta quinta-feira (30), eles vão receber R$ 1.529 de abono.

Professores com carga de 40 horas receberão R$ 3.058.

Professores comemoram

A exemplo de Humaitá, em Manicoré trabalhadores da educação também comemoram o abono que o prefeito Lúcio Flávio (PSD) paga nesta quinta-feira.

Professores de 20 horas são agraciados com R$ 6 mil e os de 40 horas, contemplados com R$ 12 mil.

Bolsonaro leva 20

Segundo o jornal O Globo, quando a janela partidária abrir em março, o presidente Jair Bolsonaro levará em torno de 40 parlamentares para o PL, todos egressos do PSL.

Com isso, o PL elevará de 43 para 63 a sua bancada de deputados federais, superando o PT, com 53 parlamentares, e passando a ser predominante na Câmara dos Deputados.

Debandada

O PL, entretanto, sofrerá algumas defecções com o ingresso de Jair Bolsonaro na legenda.

Os deputados Marcelo Ramos (AM), vice-presidente da Câmara, e Cristiano Vale (PA), estão praticamente fora do partido.

“Cantos da Floresta”

O Teatro Amazonas e o Teatro da Instalação, administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, fecham a programação de 2021 com shows de artistas locais.

Nesta quinta-feira, os músicos amazonenses Adalberto Holanda, Eliberto Barroncas e Osmar Oliveira apresentam a live “Imaginando... Cantos da Floresta”, para lançamento dos discos “Mulheres que cantam” e “Minha Vida Música”, direto do palco do Teatro da Instalação, situado à Rua Frei dos Inocentes, Centro.

A participação do público é reduzida por conta da pandemia do novo coronavírus.

Caldeirada política

O PT programou para 5 de fevereiro a visita do ex-presidente Lula a Manaus.

Em suas redes, Lula publicou “estar com saudade da caldeirada de tambaqui” típica da região. A visita acontecerá em função de uma parada técnica do ex-presidente a caminho do México em fevereiro.

Academia de Educação

A vereadora Professora Jacqueline (Podemos) recebeu o título permanente da Academia de Educação do Brasil (Acebra Amazonas). Ela ocupa a 26ª cadeira da Instituição.

A sessão solene de posse do quadro de acadêmicos permanentes da Academia de Educação do Brasil aconteceu na noite da última segunda-feira no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Além de parlamentar, Jacqueline também é advogada e pedagoga e escolheu a escritora cearense Rachel de Queiroz como mentora.

