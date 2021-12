CONTEXTO: Jocione paga um dos maiores abonos, Atalaia do Norte e mais

| Foto: Divulgação

Jocione paga um dos maiores abonos do Estado em Novo Aripuanã: R$ 27 mil

Com os cofres municipais em equilíbrio, e reconhecendo os direitos dos trabalhadores da educação de Novo Aripuanã, o prefeito Jocione Souza pagou ontem um dos maiores abonos do Fundeb pagos aos professores do Estado: R$ 27 mil.

“Na quarta-feira (29) fizemos o anúncio do pagamento histórico do Abono Fundeb, em termos proporcionais maior que o valor pago pelo Estado e o dobro do que pagou a Prefeitura de Manaus. Foi uma questão de justiça aos trabalhadores da nossa educação”, declarou o prefeito à coluna.

“O valor para quem trabalha 20 horas/semana foi de R$ 13.741,00 e para quem trabalha 40 horas, R$ 27.482,00”, informou Jocione. “Sinto-me com a consciência tranquila, tivemos sobras e, então, repassamos as sobras do Fundeb aos professores”, disse ele.

Atalaia do Norte

Outro prefeito que termina 2021 em paz com o pagamento do abono do Fundeb é Denis Paiva (PSC), de Atalaia do Norte, no Alto Solimões.

O prefeito pagou ontem R$ 18 mil por cadeira.

Simão não paga

Em Borba, o prefeito Simão Peixoto (PP) continua no ritmo belicoso da recente luta de MMA promovida por ele contra um ex-vereador do município, que ganhou manchetes folclóricas de jornais ingleses.

Em live, o prefeito, enfurecido por causa de pressão dos professores que reivindicam o pagamento do abono do Fundeb neste final de ano, disse que não pagará o benefício aos profissionais da educação.

Serafim sob ataque

Na live, em que descartou o pagamento do abono a que os educadores borbenses possuem direito líquido, Simão Peixoto também atacou o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), autor de uma cartilha em que detalha tudo sobre o benefício e que, mediante números, provou a existência de sobras para que os prefeitos interioranos paguem o abono.

Além de Serafim, o prefeito também não poupou ataques ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV), seu desafeto político e que também exige o pagamento do abono aos professores.

Em Envira, no Alto Juruá, o prefeito Ruan Mattos (PL) está pagando R$ 1,3 mil aos servidores administrativos e entre R$ 4,4 mil a R$ 8,8 aos professores.

Data Limite de David

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), prorrogou para março o prazo para a desincompatibilização dos secretários municipais que quiserem disputar as eleições de 2022.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta (DEM), é um dos que deverão deixar suas pastas para participar do processo eleitoral como candidatos. Os outros são Pauderney Avelino (Semed) e Sabá Reis (Semulsp).

Bolsonaro de novo

Segundo o Coronel Alfredo Menezes, pré-candidato ao Senado, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), virá ao Amazonas duas vezes no primeiro semestre de 2022: em março e junho.

Em junho, ele deverá participar do Festival Folclórico de Parintins.

Festas privadas

Tudo indica que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF) terá muito trabalho para fiscalizar os eventos privados que restaurantes e bares estão anunciando para o réveillon do Ano Novo em Manaus.

Como a Prefeitura cancelou as festividades oficiais de fim de ano, condicionando-as a queima de fogos devido a pandemia viral, diversos estabelecimentos estão anunciando nas redes sociais eventos particulares.

Como se sabe, esses eventos costumam ignorar as regras de controle sanitário que impõem o uso de máscaras e o distanciamento social.

Alerta de golpe

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas (SETIC/TJAM) alerta os usuários e à população sobre um e-mail falso que está sendo distribuído a respeito de “intimações” que estariam relacionadas a processos no Judiciário amazonense.

Trata-se de uma tentativa de fraude ou golpe com a possível finalidade de obtenção de dados privados das vítimas, utilizando o nome do TJAM.

A orientação é que aqueles que recebam esses e-mails os excluam e não cliquem nos eventuais anexos enviados e nem em links indicados. Também é recomendado adicionar o remetente à lista de lixo eletrônico (Spam).

Vídeos antidrogas

Tramita na Câmara Municipal de Manaus projeto de lei, de autoria do vereador Everton Assis (PSL), que torna obrigatória a divulgação de vídeos educativos em shows, eventos culturais e feiras agropecuárias para conscientizar a população sobre os males causados pelo uso de drogas.

A matéria ganha importância ainda maior diante do aumento registrado no consumo de substâncias ilícitas durante a pandemia do novo coronavírus, provocado pelo distanciamento social.

Calendário quente

Em Assembleia do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), representantes de servidores públicos federais definiram um calendário para mobilização no início do próximo ano. Os servidores reivindicam reajuste salarial.

No dia 18 de janeiro, será realizado o Dia Nacional de Mobilização. O movimento ocorrerá em todo o país, especialmente em Brasília. Nos dias 25 e 26 de janeiro, serão mais dois dias de mobilização.

A previsão é de que na primeira semana de fevereiro sejam realizadas novas assembleias gerais entre as categorias para deliberar sobre uma possível greve geral.

Vacina desprezada

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifesta preocupação com a baixa procura pela vacina antiCovid-19 no Norte e Nordeste do Brasil. A entidade considera grave o quadro devido ao alto grau de transmissibilidade da variante Ômicron e do desprezo aos protocolos sanitários recomendados pelos órgãos de saúde.

Enquanto no Sudeste São Paulo possui 76,7% da população totalmente imunizada, no Norte o Amapá aparece como último colocado no ranking nacional de vacinação. O estado tem somente 38,8% de pessoas com o ciclo vacinal completo.

No Norte, o Amazonas é exemplo com mais da metade da população imunizada.

Quem mais imuniza

Levantamento feito pela revista Veja, com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde, apontam que, dos seis estados que menos aplicaram doses em seus habitantes, cinco estão situados nas regiões Norte e Nordeste.

Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, no Norte, e Alagoas, Maranhão e Paraíba, no Nordeste são os que menos vacinam. Conforme o Ministério da Saúde, o Amapá só conseguiu imunizar 38,1% de sua população com duas doses ou a dose única da Janssen.

Os imunizados

Segundo Veja, os estados que mais vacinam são Minas Gerais, onde 78,4% de toda a população já está imunizada contra a Covid-19, o Ceará (77,7%) e Amazonas e São Paulo com 76,5% da população imunizada.

Na sequência, a Bahia (74,2%).

Pílula antiÔmicron

A FDA, agência reguladora de medicamentos dos EUA, aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer Paxlovid no combate a Covid-19.

O medicamento é indicado a adultos e crianças a partir de 12 anos que tenham testado positivo para a Covid-19 e apresentem alto risco de progressão para casos graves, incluindo hospitalização ou morte.

No mercado

A Pfizer se diz apta a entregar imediatamente a pílula para a comercialização nos EUA e elevou suas projeções de produção para 120 milhões de tratamentos em 2022.

Testes clínicos mostraram que o antiviral foi 90% eficaz na prevenção de hospitalizações e mortes com pacientes com alto risco de doença grave.

