EDITORIAL: Feliz 2022, mas sem fome !

| Foto: Divulgação

Segundo especialistas, o ano de 2021 chega ao fim sem deixar saudades, pelo simples fato de que virou o país do avesso, para pior, infelizmente. Senão, é só verificarmos os números negativos que colocaram a economia na lama graças a inércia e incompetência do ministro Paulo Guedes, não por acaso um feroz inimigo da Zona Franca de Manaus e do Amazonas.

Mas, não foi só Guedes que estragou o ano de 2021. O Congresso Nacional também fez a sua parte ruim aprovando um Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões e, ainda, atirou o país em uma seríssima convulsão ao aprovar reajuste salarial para apenas três categorias de servidores federais (PF, PRF e Departamento Penitenciário), discriminando as demais e as transformando em verdadeiros barris de pólvora de indignação e ameaças de greves.

Paulo Guedes e o Congresso encerraram 2021 virando as costas para mais de 19 milhões de brasileiros passando fome, de acordo com o IBGE, que também atestou a realidade de 117 milhões de pessoas, mais da metade da população, convivendo com algum grau de insegurança alimentar.

Em Brasília, Guedes e os congressistas não querem largar o osso e nas ruas dos estados milhões de brasileiros disputam qualquer osso para comer e tentar sobreviver. Nas ceias de Natal tiveram algum osso em suas mesas graças as doações de instituições e cidadãos de boa fé.

Que venha, agora, 2022, e que o povo, com tantos maus exemplos à sua vista em 2021, saiba usar bem a maior arma de que dispõe para desfrutar um novo ano com pão e alegria em sua mesa: o voto, que pode garantir uma economia melhor e impedir que a fome avance. Feliz 2022 !

Leia mais:

EDITORIAL: Desastres diminuem no Amazonas

CONTEXTO: Concursos, editais, enchentes e mais