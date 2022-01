CONTEXTO: Polo de concentrados vive tensão, falta clareza e mais

| Foto: Divulgação

Polo de concentrados do PIM vive tensão com trapalhada do governo

Uma barbeiragem técnica no decreto presidencial sobre a definição da alíquota referente a incidência do IPI sobre os concentrados de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus ainda mantém sob tensão o setor que emprega 6 mil pessoas no Estado do Amazonas.

Embora tenha reconhecido a barbeiragem, o Ministério da Economia não se manifestou em definitivo sobre a alíquota do IPI que o decreto oficial não esclarece se fica em 8% ou 4% para a indústria de concentrados.

A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) pressiona para que o Governo Federal baixe a alíquota para 4%, prejudicando a ZFM, enquanto a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), que representa os fabricantes, fica em silêncio.

Falta clareza

Para o presidente da CervBrasil, Paulo Petroni, o texto do decreto do presidente Jair Bolsonaro não é claro ao se referir aos sabores “cola” usados no xarope para a fabricação de refrigerantes.

A Receita Federal diz que não houve alteração da alíquota de IPI incidente sobre insumos para produção de refrigerantes, mantendo as alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2021. Mas, tributaristas criticam a ambiguidade do decreto, que precisa ser revisto.

Briga na justiça

Insatisfeitos com o decreto do dia 30 de dezembro de 2021, setores que se consideram prejudicados pela medida ameaçam ir à justiça caso o Congresso Nacional não resolva o problema ao retornar do recesso.

Os setores petroquímico e de refrigerantes não admitem perder incentivos tributários e dizem que recorrerão ao Supremo Tribunal Federal.

Insegurança jurídica

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) afirma que o decreto presidencial gerou um ambiente de “insuportável insegurança jurídica e inconstitucional”.

Segundo a entidade, uma lei já havia sido aprovada em 2021 garantindo a retirada gradual do benefício num período de quatro anos, até 2025. Se não reverter a extinção do benefício com o governo e o Congresso, a Abiquim baterá as portas do STF.

Vassourada na CMM

De uma só tacada, o vereador-presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis (Avante), exonerou ontem mais de 300 servidores comissionados da Casa Legislativa.

As exonerações envolveram setores como Gabinete da Presidência, Planejamento, Recursos Humanos e gabinetes.

Autossustentáveis

A Prefeitura de Manaus lançou um edital exclusivo para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam com projetos autossustentáveis, geradores de trabalho, renda e inclusão social.

Cada instituição pode apresentar proposta no valor de até R$ 100 mil. Até o dia 31 deste mês. A entrega dos projetos deve ser feita via e-mail pelo endereço: [email protected]

Verbas mais gordas

Em 2022 os 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas vão dispor de R$ 5,9 milhões a mais para a contratação de assessores de gabinete.

Com a elevação da verba em 20%, cada deputado terá R$ 123.600 para contratar quem quiser a partir deste mês.

Israel assume Semcom

O jornalista Israel Conte é o novo secretário de Comunicação (Semcom) da Prefeitura de Manaus.

O cientista político Jack Serafim assumiu o cargo de subsecretário e o ex-titular da Semcom, jornalista Emerson Quaresma, vai agora coordenar a comunicação das autarquias e agências reguladoras da Prefeitura.

Propaganda de volta

Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, está de volta a propaganda partidária no rádio e na televisão.

O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro, mas o presidente vetou um trecho que previa direito à compensação fiscal às emissoras pela cessão de horário.

Cruzeiros desistem

Segundo a Manauscult, sete dos 11 navios de cruzeiros previstos para a “Temporada de Cruzeiros 2022” desistiram de vir a Manaus com medo da variante Ômicron.

A prefeitura esclarece que os cruzeiros marítimos em operação no Brasil e com casos confirmados de Covid-19 integram a Temporada Nacional de Navios, que não contempla a Amazônia brasileira como destino.

IBGE prorroga

O IBGE prorrogou para 21 de janeiro as inscrições para quem pretende trabalhar no Censo Demográfico 2022.

Até agora é baixo o interesse pelo certame.

Negociações

O Governo do Estado lançou, por meio da AFEAM, o Portal de Negociação, que oferece vantagens como flexibilização de pagamento e condições diferenciadas para mais de 80 mil clientes.

Para acessar o portal, basta visitar o site oficial da Afeam, no link www.afeam.am.gov.br, e clicar no banner “Renegociação Online”.

Vacinação

Pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham tomado a dose adicional da vacina contra a Covid-19 há quatro meses ou mais podem procurar qualquer um dos 47 postos de vacinação da Semsa para se imunizarem contra a Coviud-19.

A relação com os endereços dos pontos, horários de funcionamento e imunizantes disponibilizados pode ser acessada pelo link https://bit.ly/33AfO70, ou nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Negócios vorazes

A Polícia Federal fechou o cerco sobre Eládio Cameli, pai do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), suspeito de chefiar um grande esquema de desvios de recursos da saúde e da infraestrutura para fins ilícitos.

Conforme relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Eládio movimentou R$ 420,4 milhões em uma conta na Caixa Econômica entre janeiro e agosto de 2019.

