EDITORIAL: ZFM na gangorra do IPI

Com o Congresso Nacional em recesso e o Ministério da Economia mudo com relação a polêmica envolvendo a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ao polo de concentrados de refrigerantes, fica difícil para o Amazonas resolver rapidamente o problema surgido com o decreto do presidente Jair Bolsonaro datado do dia 30 de dezembro de 2021.

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), assim como a FIEAM e o CIEAM, vê com preocupação a questão, inclusive por não saber como ficará, por exemplo, as demandas dos sucos cujo processo de produção no Amazonas gera empregos preciosos principalmente em Maués e Presidente Figueiredo. Ao todo, são 6 mil empregos gerados no interior do Estado.

Caso se concretize, a diminuição da alíquota do IPI, de 8% para 4%, será mortal para o polo de concentrados da ZFM que, além do mais, enfrenta o posicionamento duro da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL), que critica os benefícios tributários concedidos ao Amazonas.

A verdade é que, se prevalecer a alíquota de 4%, diminuirá o crédito a ser usado por empresas gigantes como Ambev, Heineken e Coca-Cola. E, com créditos gerados pelo IPI quase zerados, essas empresas terão que pagar maior carga tributária, uma carga que não poderá ser abatida e que, certamente, as afastará do PIM.

Como o decreto de Bolsonaro só entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2022, haverá tempo para que deputados e senadores amazonenses atuem para reverter o absurdo. E todo o cuidado é pouco com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas, do Congresso, cujo presidente, deputado paulista Fausto Pinato (PP), defende o decreto famigerado.

