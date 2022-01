EDITORIAL: As Federações partidárias

| Foto: Divulgação

O ano de 2022 começou com as chamadas federações partidárias agitando a agenda de várias legendas que desejam se juntar, como se fossem um só corpo, para poderem participar com força das eleições de 2022 e manterem a união durante quatro anos, seguindo as regras que norteiam o novo instrumento.

Pegam fogo as negociações, por exemplo, entre as cúpulas de PT, PSOL, PV e Rede, que buscam atrair o PSB para uma união que lhes permita segurança e equilíbrio para a disputa de votos este ano sem o incômodo da cláusula de barreira.

Rolam também conversas entre PSDB e Cidadania, os quais enfrentam problemas de natureza regional para a concretização da federação. Segundo informações, caciques das duas siglas se movimentam muito, tentando aparar arestas nos estados e fechar a federação antes da abertura da janela partidária, em março.

Regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 14, a federação permite que os partidos possam se unir sem precisar recorrer à fusão, processo mais complexo, que envolve a criação de uma nova sigla, como o União Brasil, que deve surgir da integração de DEM e PSL.

A federação socorre bastante as pequenas legendas que, ao se juntarem, passam a ter direito ao grande bolo do Fundo Partidário. Unidas, elas passam a ter dinheiro para suas campanhas, o que não seria possível se ficassem separadas à mercê da cláusula de barreiras.

A federação em tudo facilita a vida dos partidos. Inclusive, podendo lançar o mesmo número de candidatos nas eleições proporcionais que cada partido poderia lançar isoladamente, o que exige seriedade na composição das listas proporcionais.

Leia mais:

EDITORIAL: ZFM na gangorra do IPI

CONTEXTO: Polo de concentrados vive tensão, falta clareza e mais