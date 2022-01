CONTEXTO: David abre as portas do Avante, Fundo Eleitoral e mais

| Foto: Divulgação

De férias, David abre as portas do Avante para Saullo, Tony e Hissa

Ao contrário do que muitos pensavam, o prefeito de Manaus, David Almeida, tirou férias, mas não vai descansar. Ele aproveitará os dez dias de folga do Poder Executivo Municipal para intensificar articulações visando o fortalecimento do Avante para as eleições gerais deste ano.

Embora não seja candidato a nada, por enquanto, David quer o Avante forte no processo eleitoral e já abriu as portas do partido para as filiações dos deputados estaduais Saullo Vianna e Tony Medeiros, além do ex-deputado federal Hissa Abrahão, egresso do PDT.

Há conversas adiantadas também com o vereador Marcelo Serafim, que mira a Câmara Federal, e com a ex-deputada estadual Conceição Sampaio, atualmente no PSDB e que deseja voltar à Aleam.

Fundo Eleitoral

Presidido nacionalmente por Luis Tibé, o Avante ocupa a 21ª colocação no ranking dos partidos contemplados com o Fundo Eleitoral de R$ 5,96 bilhões para as campanhas eleitorais deste ano, sendo com R$ 1,06 bilhão destinado ao Fundo Partidário.

A fatia do Avante é da ordem de R$ 89,7 milhões, atrás do PSC (101,10) e do PCdoB (95 milhões).

As fatias mais gordas do Fundão são do PSL (604,1 milhões) e PT (594,4 milhões), vindo a seguir MDB (417 milhões), PP (399,20 milhões) e PSD, 397,70 milhões.

Cheiro de greve no ar

Reunidos ontem, líderes de entidades do funcionalismo federal decidiram fazer movimentos de paralisações pontuais, de um ou dois dias, em janeiro, para pressionar o Palácio do Planalto a conceder reajuste salarial generalizado.

Eles não descartam também uma greve geral, por tempo indeterminado, a partir de fevereiro.

O Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), que reúne 37 associações e sindicatos de carreiras de estado, encabeça o movimento paredista.

Ômicron chegou

Com a chegada da variante Ômicron ao Amazonas, na terça-feira (04), a SES-AM e a Semsa, alertadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vão intensificar a campanha de vacinação em Manaus e no interior do Estado.

Embora seja menos letal que a variante Delta, a Ômicron preocupa pelo seu alto grau de transmissibilidade.

Por isso, as duas secretarias apelam à população para que complete o esquema vacinal e use máscaras faciais, além de evitar locais fechados e pouco ventilados.

Apertar o cerco

A SES e a Semsa prometem ser muito mais rígidas nos Postos de Triagem nos portos, aeroportos e rodoviária na capital, assim como nos municípios do interior.

A ordem é evitar uma nova crise do sistema hospitalar com a disseminação rápida da Ômicron.

Sinal vermelho

Na França, o Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário acendeu o sinal vermelho de alerta com a descoberta de mais uma variante do novo coronavírus.

Conforme a Jovem Pan News, denominada B.1.640.2 ou “IHU”, a variante tem 46 mutações e 37 deleções genéticas.

Novos casos

Na terça-feira (4), foi registrado mais um recorde triste de Covid-19 no mundo em 24 horas: 2,59 milhões de casos.

A maior incidência foi registrada nos Estados Unidos, com 869 mil novos casos. A variante Ômicron é responsável por 95,4% das novas infecções no país.

O segundo país com maior número de foi a França, com mais de 271 mil novos registros.

Bolsonaro de volta

De volta às suas atividades normais, o presidente Jair Bolsonaro já acelera estratégia para tentar a reeleição na batalha eleitoral deste ano.

Ele quer atingir o eleitorado de menor renda para tirar rapidamente a vantagem favorável a Lula principalmente no Nordeste.

Bolsonaro aposta nos efeitos positivos do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, mas também joga suas fichas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e no Programa Universidade para Todos (ProUni).

Vaquinha é fake

De acordo com a Prefeitura de Manaus, é fake news a cobrança de taxa para inscrições no programa habitacional Casa Verde e Amarela. A PMM desmente que os contemplados tenham que pagar as chaves para receber os apartamentos, quando sorteados.

Uma publicação nas redes sociais anunciando uma vaquinha virtual para um suposto contemplado pagar as “chaves” chamou atenção da equipe da Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf).

Sem cobrança

“Não há qualquer cobrança para o público, nem de taxa para inscrição nem para receber o apartamento, no caso dos sorteados. Em caso de dúvida, recomendamos que procurem os canais oficiais e até mesmo façam denúncias junto à polícia”, disse o vice-presidente da Vpreshaf, Renato Queiroz.

Atualmente, dois pontos da Habitação funcionam na capital para atender cidadãos com cadastro para o programa municipal: um na galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio com a Joaquim Sarmento, Centro; e outro no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, Zona Leste, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Municipal. Ambos funcionam de 9h às 13h.

Luto nas redes

O falecimento da jovem promotora de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Simone Martins, alcançou forte repercussão nas redes sociais, com um grande número de internautas lamentando o ocorrido.

A morte, por afogamento, aconteceu na última terça-feira na cidade de Porto Seguro, Bahia.

Bi Garcia festeja

Em suas redes sociais o prefeito Bi Garcia (DEM) festeja a imunização de 96,1% (76.339) da população de Parintins contra a Covid-19.

Segundo ele, a prefeitura está se esforçando para que a marca chegue logo a 100%. Os 4% que faltam ser imunizados são pessoas que sequer tomaram a primeira dose da vacina.

14 milhões

Com valores que ultrapassam R$ 14 milhões, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destinou 35 emendas parlamentares para contemplar Manaus e mais 18 municípios do interior.

Os valores estão divididos entre emendas individuais (R$ 8,5 milhões) e de bancada (R$ 5,6 milhões).

Detran avisa

Segundo o Detran-AM, os proprietários de veículos do Estado devem ficar atentos ao calendário anual de licenciamento.

O prazo varia conforme o final da placa. Quem paga dentro do prazo pode obter descontos que variam de 5% a 10% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

