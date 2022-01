EDITORIAL: A Samsung vai embora ?

| Foto: Divulgação

Ainda não se trata de fato concreto, mas é preocupante a notícia que corre em veículos de comunicação de Rondônia dando conta de que a gigante sul-coreana Samsung pode investir R$ 1 bilhão na construção de uma unidade do Sídia Instituto de Tecnologia na cidade de Porto Velho.

Segundo apurou a Coluna Contexto, por enquanto tudo ainda está em fase de estudo entre os membros do corpo executivo da empresa, não sendo, portanto, uma questão fechada. Mas, de qualquer maneira, o alerta merece respeito.

Por um lado, Rondônia está na área de abrangência da Suframa e possui direito de receber um projeto com investimento de tal envergadura. Por outro, cabe ao Amazonas acordar e pressionar o Governo Federal para acelerar o projeto de reconstrução do Trecho do Meio da BR-319, conectando a Zona Franca de Manaus aos mercados do Sul e do Sudeste por via terrestre.

Sem a resolução desse gargalo, Rondônia leva vantagem na oferta de plena logística de transporte terrestre não apenas aos negócios da Samsung, mas também de outras empresas que operam no PIM e que podem se encantar pelos atrativos do governo rondoniense e se mudar para Porto Velho.

A BR-319, a partir da capital de Rondônia, é um verdadeiro tapete até chegar ao Sul e à conexão com a Ásia, a China e à Costa Oeste dos Estados Unidos, o que agradaria aos empreendedores que migrassem do PIM para o estado vizinho. Pelo sim pelo não, cabe ao Amazonas levar a sério a questão da BR-319 e não brincar com o “fogo amigo” de Rondônia. Esse “fogo” também queima.

