CONTEXTO: Greve da Receita Federal, Sindifisco preocupado e mais

Greve da Receita Federal desabastece os estados de Roraima e Amazonas

Em luta por reajuste salarial junto ao Palácio do Planalto, os auditores-fiscais da Receita Federal estão de braços cruzados no país. No Norte, o movimento é catastrófico para os estados de Roraima e Amazonas, afirma o governador roraimense Antônio Denarium (PP).

Ele já pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que intervenha na questão antes que a situação piore. Segundo o Sindifisco, pouco mais de 800 carretas estão paradas entre as cidades de Pacaraima e Manaus, na fronteira com a Venezuela.

A greve prejudica o abastecimento das cidades de Boa Vista e Manaus. A capital do Amazonas é a mais atingida, pois Boa Vista é o centro que a abastece de grãos, inclusive arroz, e de outros produtos provenientes da agricultura e da piscicultura.

Sindifisco preocupado

Conforme o Sindifisco, com os auditores da Receita parados, não há como desembaraçar as cargas das 800 carretas que fazem filas aguardando nas alfândegas de Pacaraima (RR), Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Em Pacaraima, há uma fila com 200 carretas, carregadas de gêneros alimentícios e outros produtos, completamente paradas.

ZFM no prejuízo

A greve da Receita também afeta o desembaraço de cargas nos portos de Manaus, resultando em grandes prejuízos às empresas que importam insumos para produzir na Zona Franca de Manaus.

Em abril de 2008, com os auditores em greve, uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região ajudou no desembaraço aduaneiro de produtos importados e exportados em portos e aeroportos do Rio de Janeiro.

A jurisprudência será importante para resolver a atual crise das cargas paradas nos portos de Manaus e Boa Vista.

Samsung em Rondônia

Sites de notícias de Rondônia afirmam que a Samsung está deixando Manaus para passar a operar somente no Distrito Industrial de Porto Velho.

A empresa sul-coreana vai investir R$ 1 bilhão na estruturação de uma unidade do Sídia Instituto de Tecnologia, gerando dois mil empregos à população rondoniense.

O Sídia Instituto

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia é um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, responsável por implementar soluções digitais inovadoras para o mercado local e global.

Fundado em 2004 em Manaus, atua no desenvolvimento de software embarcado para celulares, tablets, novas tecnologias vestíveis e smart TVs, plataforma e aplicação para óculos de realidade virtual, realidade aumentada, eligência artificial e criação de games de classe mundial.

Área de abrangência

O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Junior, diz que o investimento da Samsung em Porto Velho é normal por se se tratar de área de abrangência da Suframa.

Ontem, a assessoria de imprensa da Samsung informou que a questão ainda está em fase de estudo por parte da gigante asiática.

Boatos ruins

De qualquer forma, os novos negócios da Samsung em Porto Velho estão tirando o sono dos amazonenses, que podem perder outras empresas do polo de eletroeletrônicos para Rondônia.

Com o acesso aos incentivos fiscais da Suframa assegurados, elas optariam por Porto Velho onde também teriam a vantagem de melhor logística de transporte rodoviário pela BR-319 para conectarem negócios com os mercados do Sul e do Sudeste.

Baixaria eleitoreira

Começou cedo o festival de baixaria que pode permear a campanha eleitoral deste ano no Amazonas.

Uma série de outdoors , com a assinatura da organização Direita Amazonas, está sendo espalhada em pontos estratégicos da cidade de Manaus com mensagens ofensivas à imagem do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB).

“Arthur Neto, quem te conhece, não vota”, diz um outdoor.

Arthur responde

Em artigo publicado em suas redes sociais, Arthur Neto reagiu à baixaria da direita bolsonarista que criticou o desempenho do ex-prefeito nas recentes prévias do PSDB.

“Outros haverão de se desinibir e seguir o caminho que comecei a abrir. Por que não um amazonense, um dia, governando este país? Complexo de inferioridade nunca tive e nunca terei. Para a turma dos outdoors do mal, respondo com Mario Quintana: “eles passarão… e eu, passarinho”, escreveu Arthur.

Morre José Dutra

Vítima de parada cardíaca, morreu ontem, em em Brasília, o advogado e ex-deputado federal José Cardoso Dutra, uma das mais proeminentes figuras do MDB durante os chamados anos de chumbo.

Falecido aos 84 anos, Dutra era natural de Barreirinha, cidade do Baixo Amazonas, e presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas em meados da década de 70.

Processo seletivo

A UEA divulgou o edital do processo seletivo para o preenchimento das vagas do Curso de Capacitação em Produtos Técnico-Tecnológicos Subsidiados por Big Data e Métodos Quantitativos de Pesquisa para o Enfrentamento da Violência Urbana, voltado para residentes dos municípios de Parintins, Tefé e Tabatinga.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 14 e podem ser efetuadas por meio do formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevrRWeId8Po0jodPik-ZeXGMMG1aM_GdikpmxWQNXtUnUcKQ/viewform?usp=sf_link/.

Milhões da Aleam

Por meio de emendas parlamentares, a Assembleia Legislativa (Aleam) destinou mais de R$ 20.865 milhões ao Setor Primário dentro da Lei Orçamentária Anual (LOA 2022), aprovada em dezembro do ano passado.

Recursos para compras de insumos agrícolas, realização de feiras e exposições, manutenção de ramais e vicinais, além da construção de poços artesianos são alguns dos direcionamentos dos recursos públicos orientados pelos parlamentares estaduais.

Adjuto e Álvaro

Entre os parlamentares que mais contribuíram com emendas, destacam-se os deputados Adjuto Afonso (PDT) e Álvaro Campelo (PP).

Adjuto destinou mais de R$ 1,45 milhão para diversas cidades, como Autazes que vai receber R$ 200 mil, além de Boca do Acre (R$ 250 mil), Barcelos (R$ 100 mil), Careiro (R$ 150 mil), Humaitá (R$ 100 mil) e Lábrea (R$ 500 mil).

Álvaro, por sua vez, beneficiou Urucurituba com R$ 80 mil e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que vai dispor de R$ 500 mil para a promoção de eventos ligados ao setor primário.

Projeto Lixo Zero

O bairro União, na Zona Centro-Sul, será preparado pela Prefeitura de Manaus para ser o primeiro do Brasil com o conceito “Lixo Zero”.

Na quarta-feira (5), a Semulsp entregou cartas-convites às famílias que vão participar do projeto, que pretende tornar o bairro referência na redução de lixo. Durante a reunião, os “Garis da Alegria” participaram com músicas de autoria própria sobre conscientização ambiental.

