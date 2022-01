CONTEXTO: Wilson Pericó fala de greve da receita, AM-070 e mais

Greve da Receita “impacta empresas e trabalhadores”, diz Wilson Périco

Ouvido pela coluna, o economista Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), disse que a greve dos auditores-fiscais da Receita Federal já está impactando as empresas que operam na Zona Franca de Manaus e podem colocar em risco a situação dos trabalhadores das indústrias.

“A greve já está impactando, e muito, as empresas que vão medir bem a situação ao retornarem do recesso na semana que vem. Já tem muita gente reclamando das mercadorias paradas, aguardando a fiscalização da Receita. Isso traz custos por conta dos prejuízos de armazenagem”.

Segundo Périco, o movimento grevista agrava a escassez de componentes e piora a logística. “Além disso, a questão logística também é complicada, é muito cara, sem contar o fato de que as coisas demoram para chegar até Manaus”.

Direitos dos auditores

Wilson Périco considera a greve delicada e manifesta preocupação com os empregos de centenas de trabalhadores.

“Não entro no mérito da greve dos auditores, não quero dizer que eles têm ou não têm direito no pleito deles. Mas, eu digo que a greve está impactando a sociedade, o cidadão que paga impostos, no caso os empreendedores, e impacta também na questão dos trabalhadores que estão sob risco”.

Bilhões em prejuízos

A greve envolvendo os auditores-fiscais da Receita já causa prejuízos gigantescos à economia nacional, atingindo o comércio exterior.

Em Foz Iguaçu, Paraná, as transportadoras movimentaram, ao longo de 2021, em torno de R$ 18 bilhões em cargas na fronteira com o Paraguai. Neste ano, a circulação já diminuiu entre 25% e 30%.

Em 2016, a paralisação de 10 mil contêineres por dez dias no Porto de Santos impactou em R$ 1 bilhão a arrecadação do Estado de São Paulo.

Desembaraço

O governador de Roraima, Antônio Denarium (PP), conseguiu ontem um acordo com os auditores da Receita para a liberação de 20 carretas diárias no Amazonas e em Roraima.

Em Brasília, o Ministério da Agricultura diz monitorar o movimento grevista, mas falta ação para impedir maiores impactos nas importações e exportações de grãos brasileiros.

Sessões on-line

A alta incidência da variante Ômicron, que já registrou uma morte no país, deverá provocar o retorno das sessões on-line da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), de acordo com o deputado-presidente do Poder, Roberto Cidade (PV).

Cidade vai consultar todos os parlamentares da Casa para tomar a decisão que poderá suspender as sessões híbridas que vinham acontecendo desde o segundo semestre de 2020.

Carnaval suspenso

Por causa da variante Ômicron, a Prefeitura de Manaus decidiu cancelar ontem o carnaval dos blocos de rua deste ano.

Além da Ômicron, o Executivo da capital ressalta a alta incidência do vírus influenza para suspender as festividades momescas.

Na semana passada a Prefeitura já havia determinado a não liberação de R$ 2,2 milhões para as folias previstas para o próximo mês de fevereiro.

Deputados com Covid

Depois do deputado federal Delegado Pablo (PSL), infectado pela terceira vez, mais um parlamentar amazonense foi acometido de Covid-19 esta semana.

O deputado estadual Wilker Barreto (sem partido) acabou infectado pelo coronavírus ao participar de uma festa de confraternização com servidores de seu gabinete no final de dezembro do ano passado.

Imunizado com duas doses de AstraZeneca, o parlamentar sente sintomas leves e passa bem.

Samsung se explica

Como divulgou ontem a coluna, a gigante sul-coreana Samsung pode mesmo instalar uma unidade do Sídia Instituto de Tecnologia na cidade de Porto Velho.

A empresa explica, entretanto, que atualmente estuda a viabilidade do empreendimento, não havendo nada de concreto.

Sob intervenção

O ex-deputado federal Flávio Pércio Zacher é o interventor da Executiva Nacional do PDT nos estados do Amazonas e Roraima.

Em Manaus, ele corre contra o tempo para reorganizar o partido na capital e no interior para torná-lo competitivo na disputa eleitoral de 2022.

Na quinta-feira passada, Pércio teve uma conversa fechada com a defensora pública Carol Braz e com o ex-deputado estadual Luiz Castro.

Carol e Castro

Flávio Pércio segue orientação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para assegurar a filiação de Carol no partido a fim de acelerar o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado pela legenda trabalhista.

Outra missão é filiar Castro, que pode disputar o Senado ou uma cadeira na Aleam, onde ele já exerceu três mandatos consecutivos.

Reestruturação

Com a reestruturação da Lei 3.510, sancionada pelo governador Wilson Lima, servidores do Estado com mais de 30 anos de serviço e mais de 60 anos de idade estão rindo de orelha a orelha.

A readequação da lei beneficiará 987 servidores de 24 órgãos e instituições do Estado, que agora poderão incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (Gata), que representa quase 70% da remuneração, às suas aposentadorias.

Emendas de Marcelo

Emendas do deputado federal Marcelo Ramos (sem partido) garantirão recursos da ordem de R$ 15 milhões para a aplicação nas reformas de quatro Policlínicas, duas UBSs – Unidades Básicas de Saúde e na construção de uma nova base do SAMU.

As unidades de saúde beneficiadas serão Policlínicas Castelo Branco, Comte Telles, Djalma Batista e José Antônio da Silva.

Já as UBSs que serão reformadas são: Nossa Senhora do Livramento, Ada Viana e Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

AM-070 vai turbinar

Agora duplicada, a rodovia Manoel Urbano (AM-070), vai turbinar a economia de toda a Região Metropolitana de Manaus neste primeiro semestre de 2022, diz o governador Wilson Lima.

Ele aposta na infraestrutura proporcionada pela rodovia para impulsionar a produção agrícola, a indústria ceramista, a construção civil e o turismo nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Beruri, Caapiranga e Anamã, alcançando 200 mil habitantes da área.

Pfizer para crianças

A vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos no Amazonas será escalonada por grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS), anunciou o Governo do Estado.

O imunizante a ser usado é o da Pfizer (Comirnaty – Pfizer/Wyeth), específica para crianças. A composição destinada para o público infantil teve segurança e eficácia atestadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pesar por Dutra

Nas redes sociais continuam as homenagens ao ex-deputado José Cardoso Dutra, falecido na quinta-feira (6) e que exerceu vários mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e na Câmara Federal.

Em notas de pesar, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Marcos Rotta, lamentaram o falecimento.

Dutra foi sepultado ontem em Brasília, onde morava.

