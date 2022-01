EDITORIAL: Wilson e David cancelam tudo

| Foto: Divulgação

Para frear a escalada da variante Ômicron, e tendo em vista o preocupante aumento dos casos de Influenza no Estado, o governador Wilson Lima assinou e divulgou decreto suspendendo a realização de grandes eventos em todo o Estado do Amazonas.

O decreto governamental determina, entretanto, que eventos sociais privados, sem a venda de ingressos, como casamentos, aniversários, formaturas, podem acontecer, mas desde que relevando o uso de apenas 50% da capacidade do local, que deverá comportar, no máximo, 200 pessoas, observando-se a rigorosa obediência dos protocolos sanitários.

Na mesma linha do governador, o prefeito de Manaus, David Almeida, em sintonia com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), decidiu suspender as festas e blocos de rua de Carnaval na cidade de Manaus.

Os atos dos dois principais governantes do Estado merecem elogios em função do delicado momento vivido pelo país e, sobretudo, pelo Amazonas, que, além da variante Ômicron, enfrenta casos de dupla infecção por Covid-19 e Influenza na rede de saúde.

Tanto Wilson Lima, como David Almeida, relevam o fato de que o momento exige que se evite quaisquer eventos de contatos físicos que possam agravar o quadro pandêmico. A chegada do inverno impõe cuidados sanitários que os dois governantes têm que respeitar juntamente com os órgãos de controle. Em última palavra, saúde é um imperativo de estado.

