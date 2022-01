EDITORIAL: Os hospitais de campanha

| Foto: Divulgação

No último final de semana aumentaram as preocupações do Governo do Estado com a alta dos casos de Influenza A e de Covid-19, de acordo com os números divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

O boletim epidemiológico de sexta-feira (07) apontou a identificação de 1.203 casos de Influenza A e 363 novos casos de Covid-19, levando o Comitê de Crise da Secretaria de Saúde (SES-AM) a considerar a possibilidade de um hospital de campanha para fazer frente a nova escalada da pandemia viral.

Uma visita preventiva de membros do Comitê foi realizada ao Hospital Nilton Lins, que serviu de apoio durante no pico da pandemia em Manaus e está desativado, e ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). A visita foi técnica com o objetivo de avaliar o recurso do hospital de campanha se os casos da variante Ômicron e de Flurona prosseguirem em ascensão.

Precavido, o Governo quer se preparar para o caso de o quadro pandêmico piorar e novamente, a exemplo do que ocorreu no primeiro semestre de 2020 e no início de 2021, as unidades de saúde forem tomadas por superlotação de leitos. Requisitado desde janeiro do ano passado, o Nilton Lins está à disposição da SES-AM para tratamento exclusivo de pacientes atingidos pela Ômicron e pela Influenza A.

O ideal é que o Estado não precise de novos hospitais de campanha, de triste recordação em função das ocorrências trágicas vividas pela sociedade. Mas, para tanto, urge também que a população faça a sua parte, usando máscaras, higienizando as mãos com álcool em gel e respeitando o distanciamento social. Infelizmente, a pandemia não acabou.

Leia mais:

EDITORIAL: Wilson e David cancelam tudo

CONTEXTO: Wilson Pericó fala de greve da receita, AM-070 e mais