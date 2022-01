EDITORIAL: A vacina é tudo

| Foto: Divulgação

No final do ano passado, infectologistas e epidemiologistas vieram a público sustentar que, principalmente, a aceleração da vacinação faria com que fosse decretada a passagem da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) para endemia em 2022.

Segundo eles, a previsão é que os primeiros países a deixarem a pandemia seriam aqueles com as maiores taxas da combinação entre o percentual de população vacinada e de imunidade natural entre pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus.

Essa era a opinião, por exemplo, do médico infectologista capixaba Lauro Ferreira Pinto, para quem a Covid-19 pode virar uma endemia, mas merecendo todo o cuidado da parte dos governos, dos órgãos de controle sanitário e da população.

O posicionamento dos cientistas, entretanto, contrasta com o comportamento, ainda absurdo, dos negacionistas, alguns deles com o preocupante peso de serem autoridades influenciadoras, o que, infelizmente, leva milhões de brasileiros a se deixarem levar pela onda irresponsável da indiferença com relação à campanha vacinal.

É absolutamente incoerente a demora para a vacinação, que se faz urgente, de 34,9 milhões de pessoas com 12 anos ou mais, o equivalente à densidade populacional do Canadá.

Os cientistas avisam que a variante Ômicron consegue driblar as defesas dos vacinados, embora seja muitíssimo menos letal entre quem se imunizou do que entre aqueles sem vacina. E a situação vai ficando pior com o não fortalecimento da dose 2. Para que a vacinação avance, é preciso que a campanha seja robusta, com o maior empenho do Ministério da Saúde, o que não está acontecendo. A vacina é tudo.

Leia mais:

CONTEXTO: Wilson Lima retoma a entrega, Facebook intimado e mais

EDITORIAL: Os hospitais de campanha