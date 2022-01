CONTEXTO: Twitter exclui postagens de Malafaia, MS se posiciona e mais

| Foto: Divulgação

Twitter exclui mais de 10 postagens de Malafaia contra vacinação de crianças

Após forte reação de mais de 27 mil internautas nas redes sociais, o Twitter apagou mais de 10 mensagens do pastor Silas Malafaia em que ele criticava a vacinação de crianças contra a Covid-19, qualificada de “infanticídio”.

“Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. Os números provam que não há necessidade de fazer isso”, disse o pastor em uma das postagens, contrariando dados oficiais que apontam a morte por Covid de 301 crianças entre 5 e 11 anos no Brasil em 2021.

Por meio da hashtag #DerrubaMalafaia, os internautas que reagiram às postagens negacionistas do líder evangélico pediram que o Twitter puna Malafaia pelo comportamento antivacina.

MS se posiciona

Acerca das postagens incoerentes de Silas Malafaia, a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, distribuiu comunicado ressaltando a segurança do processo de imunização envolvendo crianças.

A versão infantil da vacina antiCovid não teve "nenhuma preocupação séria de segurança" identificada nos testes clínicos e a análise da Anvisa foi feita de "forma rigorosa e com toda a cautela necessária", enfatizou Rosana.

MDB pressiona

Ação do MDB junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) tenta anular resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que padronizou o horário de votação em todo o País, quando todos os estados deverão seguir o horário de Brasília e seu período de votação das 8h às 17h.

Informações dão conta de que dificilmente o TSE aceitará alterar a resolução, pelo fato desta ter sido elaborada para evitar discrepâncias quanto ao início da apuração, sem ter que aguardar o fim da votação no Acre e no Amazonas.

Se nada mudar, Acre e Amazonas terão de abrir as sessões eleitorais respectivamente às 6h e 7h para que a população possa votar.

Brizola vai esperar

O PDT não vai mais realizar a sua grande festa de homenagem ao Centenário de Leonel de Moura Brizola, seu fundador e maior expressão nacional da legenda em todos os tempos.

A homenagem deveria acontecer durante a convenção nacional do partido programada para os dias 21 e 22 de janeiro em Brasília, mas, devido à alta incidência da variante Ômicron no país, a cúpula pedetista, sob o comando de Carlos Lupi, decidiu que a convenção será apenas on-line, para evitar aglomerações.

Apelo por vacina

Preocupados com a nova onda de Covid-19 no Amazonas, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) e o titular da SES-AM, Anoar Samad, estão apelando à população para que busque os postos de vacinação e complete o esquema vacinal contra a doença.

Com bases eleitorais espalhadas por todo o Estado, Belão pede para que os cidadãos interioranos, que estão em débito com a vacina, procurem os postos de saúde para se imunizarem imediatamente.

Conter a escalada

Outro parlamentar também engajado no apelo à população em favor da vacinação para conter a escalada da Ômicron é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV).

“Temos visto um aumento considerável de casos positivos no início deste ano e sabemos que a variante Ômicron já está em circulação por aqui. E sabemos que para quem completou seu ciclo vacinal, a possibilidade de evolução para um quadro mais grave é muito difícil. Por isso, mais do que nunca, é importante que todo mundo tome as duas doses da vacina e, quem já estiver no prazo, tome a dose de reforço”, disse Cidade.

Mais postos

Ontem, o governador Wilson Lima anunciou mais postos de vacinação em supermercados de Manaus a partir de amanhã, quinta-feira, para

aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19.

A nova estratégia é uma parceria com a Prefeitura de Manaus e visa avançar na imunização e fazer frente a elevação dos casos de Covid, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

Wilson convoca

“Na capital a gente ainda tem mais de 100 mil pessoas que não tomaram sequer a primeira dose e no estado do Amazonas eu ainda temos algo em torno de meio milhão de pessoas que não tomaram a segunda dose. Por isso a gente está intensificando esse trabalho de vacinação”, disse o governador ao visitar a Carreta Vacina Amazonas, na Zona Norte.

Os supermercados que farão parte da campanha serão divulgados nas próximas horas. Dez estabelecimentos já aderiram à ação. Os pontos de vacinação estarão abertos a partir das 9h e funcionarão até 20h.

Ano acadêmico

O mais novo centro de ensino superior de Manaus - o Instituto Amazônico de Ensino Superior (IAMES) - abriu seu ano acadêmico com a posse, na segunda-feira (10), da sua diretoria que será comandada pelo professor e advogado Paulo Trindade Jr.

A direção administrativa fica a cargo de Cynira Proença e a direção acadêmica com a professora Jussará Lummertz.

O ano letivo terá início em março, iniciando com três cursos: bacharelado em Direito, e os cursos de Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. No segundo semestre de 2022, o Iames irá ofertar mais cinco cursos: Administração de Empresas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia e Pedagogia.

Pedagogia moderna

O Instituto, que oferece uma moderna proposta pedagógica com educação 4.0, possui parceria com a Big Brain Education - credenciada à Microsoft. Outra inovação é que os alunos terão acesso a uma biblioteca 100% online, com 7.700 títulos cadastrados inicialmente.

O vestibular está com inscrições abertas e oferta 450 vagas, 150 para cada curso neste primeiro semestre. Os primeiros alunos terão 50% de desconto nas mensalidades durante o primeiro período. O instituto está localizado na Rua São Luiz, 441, Adrianópolis, próximo à Fecomércio-AM.

Aulas em vídeo

Os alunos inscritos nos cursos da EscolegisCMM já têm a disposição um novo recurso para assistir às aulas sem a necessidade de estar conectado à internet.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) disponibilizou um aplicativo para celulares, onde o aluno poderá baixar as aulas em vídeo para depois assisti-las em qualquer lugar, sem precisar usar o sinal 4g.

Casa das Artes

A nova temporada de exposições da Casa das Artes iniciará no sábado (15), às 15h, com a abertura da mostra coletiva “Cheia das Artes”. O projeto conta com a participação de 20 artistas e tem curadoria de José Carlos Pinheiro.

Localizada no Largo de São Sebastião, no Centro, a Casa das Artes funciona de terça-feira a domingo, das 15h às 20h, com entrada gratuita. Não é necessário agendamento.

A exposição vai reunir obras em diversas técnicas, estilos e linguagens visuais, como pintura, desenho, fotografia, grafite, arte digital, vídeo e poesia.

Explosão da Ômicron

De acordo com o “Our World in Data”, ligado à Universidade de Oxford, o mundo registou mais de 3 milhões de casos da variante Ômicron em um único dia.

Os números assustaram a Organização Mundial de Saúde (OMS), que está pedindo maiores cuidados sanitários para evitar uma crise internacional dos sistemas de saúde.

Concursados festejam

A exemplo da pedagoga Rayanne Braga, vários outros aprovados no concurso público de 2018 da Seduc estão usando as redes sociais para comemorar a convocação feita pelo governador Wilson Lima.

Ao todo, foram 5.863 candidatos convocados para assumir a sua vaga no certame de 2018.

Em setembro de 2021, o governador autorizou 566 novas nomeações para cargos de magistério e de apoio específico à educação.

