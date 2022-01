EDITORIAL: Thiago de Mello viverá na Amazônia

| Foto: Divulgação

Quando escreveu “Os Estatutos do Homem”, logo após a deflagração do Golpe Militar de 1964, que mergulhou o país em 20 anos de trevas, o poeta Amadeu Thiago de Mello, filho da humilde comunidade Porantim do Bom Socorro, município de Barreirinha, no Baixo Amazonas, estava longe de imaginar a repercussão internacional do poema que, logo depois, viria a ser destacado como uma grande homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Com o endurecimento da Ditadura Militar, em dezembro de 1968, o poema, que já era recitado efusivamente nas universidades e divinizado pela mídia literária nacional, virou instrumento de luta contra o AI-5, em defesa de bandeiras que enfatizavam a libertação de presos políticos e a defesa da liberdade de expressão. Na clandestinidade, o poema continuou vivo, coroando a indignação de estudantes, parlamentares, professores, cientistas, advogados, juristas e jornalistas indignados com a falta de democracia.

O poema "Os Estatutos do Homem” significava o Ato Institucional Permanente de Thiago de Mello cujos versos ele gritava aos quatro ventos: "Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira”.

A Ditadura cassou mandatos legislativos, suspendeu direitos políticos, afastou servidores públicos, prendeu, torturou e matou, mas não conseguiu impedir que os versos do poeta amazonense contaminassem mentes e corações que ansiavam por liberdade e democracia. Com o país na escuridão, a luz dos “Estatutos do Homem” iluminou a coragem e a esperança de milhões de brasileiros que lutavam sem nada temer. Por isso, Thiago de Mello será eterno como um sol de amor na alma de todos nós. O poeta vive.

