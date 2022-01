EDITORIAL: Wilson e David prevenidos

| Foto: Divulgação

Mais do que preocupados com a escalada da variante Ômicron, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida se organizam para uma provável nova crise do sistema de saúde. Eles adotam providências para que não faltem leitos e tampouco profissionais de saúde nos hospitais caso a Covid-19 se espalhe com mais intensidade nos próximos dias.

Wilson já divulgou edital de chamamento público emergencial para contratação temporária de profissionais da área de saúde pelo período de 30 dias, podendo haver prorrogação dos contratos em função das demandas, e ressaltando-se que a convocação dos selecionados ocorrerá conforme as demandas que surgirem.

De acordo com o edital e a SES-AM, as vagas disponíveis envolvem as funções de assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

David Almeida, por sua vez, vai contratar emergencialmente 500 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, inclusive tendo em vista o afastamento de cerca 1.500 funcionários municipais diagnosticados com Covid-19.

Com tais medidas, Wilson e David saem na frente, conscientes de que o alto nível de transmissibilidade da Ômicron pode superlotar hospitais e contaminar médicos, enfermeiros e enfermeiras, provocando uma perigosa e fatal crise no processo de atendimento aos pacientes internados com Covid. Eles se previnem para evitar que a crise sanitária saia do controle.

