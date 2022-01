CONTEXTO: Aleam com apenas três servidores, Regime híbrido e mais

| Foto: Divulgação

Aleam passa a funcionar com apenas três servidores em cada gabinete

A partir de ontem, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) está funcionando com apenas três servidores em cada gabinete e impõe uma série de protocolos para restringir o acesso à Casa por parte do público.

Segundo o pacote de medidas, assinado pelo deputado-presidente do Poder, Roberto Cidade (PV), até o dia 30 de janeiro as novas regras deverão prevenir e combater a variante Ômicron cuja incidência continua alta em todo o Estado, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-AM).

Com relação ao público externo, cada gabinete poderá receber o máximo de quatro pessoas diariamente, informa Cidade.

Regime híbrido

A exemplo de Roberto Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), também decidiu que a Casa manterá o regime híbrido para as atividades dos vereadores em plenário e nas comissões temáticas.

Nos gabinetes e nos demais setores da Casa regime de trabalho será home office para quem tiver comorbidades ou mais de 60 anos de idade.

O acesso do público às dependências do Poder será em número limitado e mediante a apresentação da carteira de vacinação.

Impactos da greve

O movimento de paralisação das atividades dos auditores fiscais da Receita Federal já causa grandes impactos a várias indústrias instaladas no PIM, que estão sem insumos para produzir.

“O risco para as atividades do setor produtivo e principalmente para os empregos é grande”, disse o presidente do CIEAM, Wilson Périco, em conversa, ontem, com representantes do Sindifisco-AM e de outras lideranças do setor.

Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, o número de famílias amazonenses a receberem o Auxílio Brasil neste mês de janeiro de 2022 é superior ao de dezembro de 2021. São 468.366 contra 405.049, tendo sido incluídas 63.317 famílias a mais.

O programa de transferência de renda, que substituiu o Auxílio Emergencial e o Bolsa-Família, incluiu agora 3 milhões de novas famílias, passando a contemplar um total de 17,5 milhões de famílias.

Bolsonaro fatura

Com o Auxílio Brasil, o governo Jair Bolsonaro registra o maior número de beneficiários da história dos programas de transferência de renda do Governo Federal, segundo o IBGE.

Mitoso mira a FAF

O presidente do Manaus Futebol Clube, Luís Mitoso, começa a alinhavar sua canditatura à presidência da Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Ele está em Nova Olinda do Norte, no Vale do Rio Madeira, acompanhando a pré-temporada do Manaus, onde confirmou sua intenção de participar do novo processo eleitoral na FAF.

“Estamos em conversas com dirigentes de clubes, com os presidentes das ligas esportivas. O que estamos fazendo no momento é o certo, os clubes interagindo com o interior do Estado do Amazonas, por isso estamos em Nova OIinda”, disse Mitoso à coluna.

Moto Honda parada

A exemplo dos procedimentos adotados em 2020 e 2021, a Moto Honda, uma das maiores empresas do Polo Industrial de Manaus, paralisou suas atividades e deu folga aos trabalhadores por conta da alta disseminação da variante Ômicron.

A medida também atende a apelo do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que desde sexta-feira (14) cobra das empresas providências severas para conter a pandemia no PIM.

Surto perigoso

O Sindicato pede que as empresas realizem o máximo de testagem para proteger os trabalhadores, afastando imediatamente das linhas de produção aqueles que apresentarem diagnóstico positivo em relação a Covid-19.

Para o presidente do Sindmetal, Valdemir Santana, a testagem é estratégica para evitar um perigoso surto de Ômicron no PIM.

Inscrições continuam

Segundo a Prefeitura de Manaus, prosseguirão até esta quarta-feira (19) as inscrições para o Chamamento Público Emergencial da Semsa visando a contratação por seis meses de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.

Ontem, a grande procura de candidatos congestionou a internet e manteve lenta a página de inscrições para o seletivo emergencial.

Casas noturnas

No último fim de semana, equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), fecharam várias casas noturnas em Manaus por desobediência ao novo decreto estadual de controle da Covid-19.

Foram lacradas as casas: Crocodilos Clube, Vênus Pub, Khalifa e Forró do Cajueiro, as quais, além de crimes contra o decreto, funcionavam irregularmente sem segurança, sem habilitação perante o Corpo de Bombeiros e sem o licenciamento da Prefeitura de Manaus para uso de som.

Disque-Denúncia

Sobre as casas noturnas e sobre os eventos clandestinos na capital do Estado, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, destaca que qualquer irregularidade pode ser apontada pelo Disque-Denúncia da SSP-AM, que é o serviço 181.

“A gente pede que a população faça denúncias. As pessoas que saibam que vai ter algum evento clandestino, que nos informem, pois as equipes estarão no local para fazer a fiscalização, verificar e, se for o caso, fechar o local”, diz o general.

Salto da Covid

No Amazonas, a incidência da Covid-19 evoluiu de forma preocupante nos últimos 15 dias.

O número de internações também é assustador. Até o dia 1º de janeiro, havia um total de 40 pessoas internadas na rede hospitalar pública. Hoje, o número supera 306, registrando um aumento de 665%.

Carreta da Vacina

A carreta Vacina Amazonas alcançou um total de 11.454 doses de imunizantes contra a Covid-19 aplicadas do dia 5 de janeiro até sábado (15), nos atendimentos realizados no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola.

Na carreta é disponibilizada a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

Rabdomiólise

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) apontam o registro de 134 casos de rabdomiólise (urina preta) no Amazonas, com três óbitos. Dois novos casos aconteceram em Itacoatiara.

Até agora, o quadro de casos notificados é o seguinte: Itacoatiara (46), Parintins (12), Manaus (6), Urucurituba (4), Silves (3), Maués (2), Manacapuru (1), Itapiranga (1), Autazes (1) e Caapiranga (1).

