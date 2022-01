CONTEXTO: Governadores dizem, Senado interfere e mais

| Foto: Divulgação

Governadores dizem que congelamento não resolve reajuste de combustíveis

Para os governadores, o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que era praticado desde novembro, não vai impedir a alta dos combustíveis enquanto a Petrobras prosseguir elevando o preço nas refinarias, impactando o consumidor.

Por isso, os chefes executivos estaduais decidiram encerrar o congelamento por meio do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz).

Para resolver o impasse, os governadores defendem a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, que evitaria repasses ao consumidor.

A proposta, entretanto, enfrenta a resistência do Ministério da Economia, que quer a cobrança do ICMS como um preço fixo por litro, como ocorre com os tributos federais, trombando com a posição do Comsefaz.

Senado interfere

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem que a disparada dos preços dos combustíveis constará da pauta de discussões do Congresso Nacional a partir de fevereiro.

Na pauta, o Projeto de Lei 1.472/2021 que cria um programa de estabilização do preço do petróleo e derivados no Brasil.

Solução à vista

Segundo Pacheco, o PL, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em dezembro de 2021, tem como autor o senador Rogerio Carvalho (PT-SE).

O PL contém medidas para amortecer os impactos dos aumentos do preço do barril de petróleo e conter a alta nos preços dos combustíveis.

Além de criar um programa de estabilização, com a finalidade de reduzir a volatilidade dos preços de derivados de petróleo, o PL cria uma nova política de preços internos de venda a distribuidores e empresas comercializadoras de derivados do petróleo produzidos no Brasil.

Cade vai investigar

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação para apurar possível abuso da Petrobras nos recentes reajustes do preço dos combustíveis.

Os dois inquéritos foram oficializados na quinta-feira passada e a Petrobras já foi notificada para esclarecimentos.

Manuel Ribeiro

Ex-vice-governador do Estado e ex-prefeito de Manaus, o empresário Manoel Ribeiro faleceu ontem, no hospital Francisca Mendes, vítima de complicações cardíacas.

Vice de Gilberto Mestrinho nas eleições de 1982, ele foi o primeiro prefeito eleito por via direta no final da década de 80, tendo construído o Edifício Garagem, no Centro Histórico da cidade, e implantado o sistema de transporte urbano executivo e alternativo em Manaus.

Em notas de pesar, o governador Wilson Lima e o atual prefeito de Manaus David Almeida lamentaram o falecimento de Manoel Ribeiro aos 76 anos. David decretou três dias de luto na capital em memória do ex-gestor.

Avanço da imunização

Reunido ontem com 30 prefeitos do interior, o governador Wilson Lima amarrou estratégias para dar mais celeridade à campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

Em 22 municípios o esquema vacinal completo está abaixo de 50% da população com idade igual a 12 anos ou mais. Outros nove estão com a cobertura igual ou superior a 80%.

O governador vai proporcionar estrutura às prefeituras para que acelerem a cobertura vacinal para frear a escalada da variante Ômicron e as síndromes gripais no Amazonas.

Corrida à vacina

Mais de 232 crianças com comorbidades se vacinaram no primeiro dia de imunização infantil contra a pandemia, em Manaus, na segunda-feira (17).

Os quatro pontos especialmente montados pela Semsa para o atendimento do público infantil seguirão funcionando de segunda a sábado entre 9h e 16h, à exceção do Via Norte, que abre apenas às 10h.

Governo inicia hoje

Em parceria com a Prefeitura de Manaus, o Governo do Amazonas inicia nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCAVV), na Zona Centro-Oeste de Manaus, a testagem em massa da população.

A nova estratégia visa ampliar a oferta do teste para rastreio da Covid-19, quebrar a cadeia de transmissão do vírus e conter a pressão na rede hospitalar.

Os testes acontecerão das 9h às 19 horas no CCAVV.

Briga por mandato

Suplente de Nejmi Aziz (PSD), o pastor evangélico Antônio Alves (Republicanos) ingressou com uma ação no TJAM reivindicando o direito de ser empossado na cadeira da deputada que se encontra afastada da Assembleia Legislativa para tratamento médico há mais de 120 dias.

O advogado do pastor, Marco Antônio Chico Preto (DC), diz ter solicitado informações sobre os atestados de Nejmi à Mesa Diretora da Aleam no dia 7 de dezembro passado, mas até agora não recebeu nenhuma resposta da Diretoria Geral da Casa Legislativa.

Adoção de animais

Inspirada no reality Big Brother Brasil (BBB), a deputada Joana Darc (PL) realiza, nas redes sociais, uma campanha de adoção de animais, buscando dar um lar aos animais resgatados nas ruas de Manaus e em cidades interioranas.

Na campanha, dez animais estão disponíveis para adoção, sendo 8 caninos e 2 felinos. Dos dez, nove já estão castrados, somente a gata de 2 meses que não, mas tem castração garantida. Os animais também estão vacinados e vermifugados.

Passaporte

Pesquisa Datafolha mostrou que 81% dos brasileiros defendem a exigência do “passaporte de vacina” para o acesso a bares, restaurantes e órgãos públicos.

O “passaporte”, adotado em várias partes do mundo, é o certificado com que os cidadãos comprovam a conclusão do esquema de vacinação contra a Covid-19.

Inscrições da UEA

Encerram hoje as inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da UEA.

São ofertadas 24 vagas, distribuídas entre Manaus e Parintins. Para se inscrever, o candidato deve enviar a documentação em arquivos digitais juntamente com o projeto de pesquisa.

Ameaça à bala

Em áudio que circula nas redes sociais, o vereador Eudes Fernandes da Silva Gaio (MDB), de Iranduba, promete “encher de bala” o secretário do Meio Ambiente Gilberto de Deus.

O parlamentar “valentão” não aceita o processo de fiscalização que o ex-secretário de Infraestrutura do governo José Melo quer fazer em uma drogaria de sua propriedade.

Esquerda em livro

O ex-senador João Pedro Gonçalves (PT-AM) confirma para março o lançamento do livro Nossas Utopias (Valer).

A obra contará episódios que marcaram a vida de militante do ex-parlamentar nas décadas de 70 e 80, quando ele participou do movimento estudantil filiado ao PCdoB e exerceu mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Amazonas.

