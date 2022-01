EDITORIAL: Outra enchente histórica

| Foto: Divulgação

Precavido, o Governo do Amazonas, por meio do Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil, se planeja para o enfrentamento dos problemas que já preocupam e que certamente se multiplicarão nos próximos dois meses.

Sem esperar que as dificuldades se agravem para poder agir, o governador Wilson Lima já definiu uma força-tarefa para visitas de técnicos a municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira. O acompanhamento da situação será primordial para as ações que se fizerem necessárias, tendo em vista o quadro de sofrimento das famílias desabrigadas e a atividade agrícola prejudicada.

Pelo que se conhece do fenômeno, o plano de ação da Operação Enchente 2022 não deve ser diferente do que o Governo do Estado executou em 2022 e que livrou de uma tragédia sem precedentes milhares de cidadãos ribeirinhos que, graças à ajuda humanitária estadual, não ficaram à mercê da própria sorte.

O plano tem a chancela da Defesa Civil do Estado e o engajamento de várias secretárias para encarar as demandas que deverão ser gigantescas em razão da rápida subida dos rios e dos problemas sociais que o fenômeno implica.

Segundo a Defesa Civil, o processo de cheia dos rios segue seu curso normal, mas preocupa e assusta pelos níveis acima do esperado para o atual período do ano, prenunciando mais uma enchente rigorosa.

