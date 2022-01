As Federações partidárias e suas confusões

| Foto: Reprodução / Câmara Federal

Na medida em que se aproxima o dia 2 de abril, data final para que as chamadas federações partidárias se concretizem e sejam colocadas em prática, principalmente as legendas de oposição vivem tensões, conflitos, por não saberem resolver seus problemas regionais.

Apesar do propalado favoritismo de Lula na disputa presidencial, a federação envolvendo PT e PSB não consegue acordos que possibilitem consenso para a estruturação de palanques em diversos estados.

Um dos maiores gargalos no caminho dessa federação é o Estado de São Paulo, onde o ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para vice de Lula, custa a decidir o rumo a tomar, gerando tensão entre seus aliados que não sabem o qual será o resultado das conversas de Alckmin com o PSD, de Gilberto Kassab e o Solidariedade, de Paulinho da Força. A sucessão paulista gera tensão e muita expectativa.

O PSB exige o apoio do PT à candidatura do ex-governador Márcio França ao Palácio Bandeirantes para poder fechar o acordo com Lula, mas só que os petistas apostam em Fernando Hadad em São Paulo. Para complicar, o PSB também quer o apoio petista em outros estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre e Pernambuco.

As querelas entre socialistas e petistas em São Paulo influenciam negativamente as conversas nas mais diversas regiões, dificultando os acertos sobre a federação que os caciques não conseguem concretizar. O processo entre PSB e PT não anda e também não parece ser diferente o jogo entre outras legendas com relação à formação de federações.

