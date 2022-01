Lula e Bolsonaro disputam preciosos votos evangélicos

| Foto: divulgação

Presidenciáveis travam disputa de titãs pelo voto evangélico

Eles representam 30% da população brasileira, e dois terços deles contemplaram o atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Segundo o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, os evangélicos fizeram a diferença por Bolsonaro com 11,6 milhões de votos na última disputa eleitoral.

Os números acirram a corrida dos presidenciáveis em busca dos evangélicos. Uziel Santana, da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, articula entendimentos entre pastores e Sérgio Moro.

Por seu turno, Bolsonaro se vira para segurar o que pode do eleitorado evangélico, enquanto Lula, mesmo indiferente a religiões, faz tudo para se aproximar cada vez mais de líderes evangélicos de peso.

David suspende licenças

Conforme o Decreto n. 5.232, o prefeito David Almeida suspendeu ontem, por 30 dias, a concessão de licenças e autorizações para realização de eventos na cidade.

A medida, no entanto, não atinge os eventos esportivos com cobrança de ingresso ao público, que serão objeto de regulamentação específica.

“Não é hora de realizarmos eventos, o momento é de cuidarmos da saúde de todos”, disse o prefeito, justificando o decreto.

No Nova Cidade

Na companhia de Marcos Rotta, o prefeito David Almeida, entregou ontem à população do bairro Nova Cidade, na Zona Norte, a praça recreativa Domingos Santana da Silva totalmente reformada.

No local havia uma grande erosão que sofreu desgaste por conta de uma ocupação irregular e recebeu ação emergencial da gestão municipal.

Mais Crédito Amazonas

Segundo o governador Wilson Lima, os interessados no programa Mais Crédito Amazonas, cujo orçamento inicial chega a R$ 220 milhões, devem se cadastrar para ter acesso às linhas de financiamento.

O cadastramento poderá ser feito, a partir do dia 24 de janeiro, exclusivamente no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br).

Lula vem aí

O ex-presidente Lula (PT) aguarda um arrefecimento da pandemia para agendar sua visita ao Amazonas neste primeiro semestre de 2022.

Enquanto isso, em Brasília, ele acelera conversas com parlamentares amazonenses, principalmente com o senador Omar Aziz (PSD), de quem está muito próximo. Também dialoga com o senador Eduardo Braga (MDB) e o deputado federal Marcelo Ramos (sem partido).

Sinal vermelho

De acordo com a SES-AM, a variante Ômicron já é responsável por mais de 80% dos novos casos de Covid-19 na cidade de Manaus, o que caracteriza o perigo da transmissão comunitária.

Mais que nunca a SES apela para que a população redobre os cuidados sanitários, como o uso de máscaras e do álcool em gel, além do distanciamento social.

No interior do Estado, a Ômicron já assusta em 12 municípios, exigindo maior atenção por parte dos órgãos de controle sanitário.

CMM híbrida

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus determinou o regime híbrido de trabalho para os vereadores em plenário e nas comissões temáticas da Casa.

Servidores com comorbidade e com mais de 60 anos de idade passam a trabalhar em regime home Office para evitar aglomerações nos gabinetes.

Quanto ao público externo, a CMM também restringiu a quantidade de visitantes nas dependências da Casa, além de exigir o cartão de vacinação.

Apelo ao Ipaam

O vereador Elan Alencar (Pros) apelou ontem para que o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipaam) destrave a burocracia para dar mais celeridade ao processo de desassoreamento e dragagem dos igarapés da capital.

“O Igarapé do Passarinho, por exemplo, inundou recentemente e, depois, para que fosse feito o seu desassoreamento, foi o maior problema. O Ipaam custa a dar a autorização, e por isso o nosso apelo”, disse o parlamentar.

Bispo com Covid

Imunizado com três doses vacinais contra a Covid-19, o bispo de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, de 74 anos, foi atingido pela variante Ômicron, está isolado em Parintins e passa bem.

“Estou na minha casa aqui em Parintins, já tomei as três doses. Por isso não acredito que a ômicron faça grande estrago”, postou o bispo nas redes sociais.

Nepotismo

A Prefeitura de Canutama, no Vale do Purus, tem 30 dias para exonerar 11 servidores com laços de parentesco com o prefeito José Roberto Torres (PSC), conhecido como Zé Roberto, e o vice-prefeito Raimundo Carlos Cordeiro (MDB).

O ultimato é do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que acolheu denúncias de nepotismo contra os dois gestores, de acordo com o promotor Bruno Batista da Silva.

Amazônia Conectada

O Hospital Irmã Edwiges Maria Sikorska, em Santa Isabel do Rio Negro, já está operando com a conexão do Programa Amazônia Conectada.

Com o novo link, o Estado do Amazonas conta agora com 39 pontos, em diferentes localidades e municípios, operando com a conectividade via fibra óptica fluvial.

Além de Santa Isabel, a conexão já alcançou Novo Airão, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Coari, Codajás, Anori, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba.

Nheengatu

Um grupo de professores e escritores amazonenses criou a Academia da Língua Nheengatu com o objetivo de reivindicar mais espaço para o idioma nas comunidades indígenas e na internet.

Composto por 21 membros, o grupo quer agregar as três diferentes ortografias da língua que surgiram nas regiões do Baixo Rio Negro, Baixo Rio Amazonas, no Amazonas, e na Bacia do Tapajós, no Pará.

A “Voz do Milênio”

Morreu ontem aos 91 anos a cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro.

Considerada a "voz do milênio" em uma votação de 1999 da rádio BBC de Londres, a artista morreu por causas naturais, no mesmo dia da morte do seu esposo, Mané Garrincha, craque do Botafogo e da Seleção Brasileira, bicampeão de futebol na Suécia e no Chile nas Copas de 1958 e 1962.

Golpe no HPS

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto desmente que esteja solicitando qualquer quantia em dinheiro ou transferência bancária aos familiares e pacientes da unidade.

Conforme denúncias, golpistas estão usando a identidade médica de profissionais que atuam no estado do Rio de Janeiro para convencer acompanhantes de pacientes internados no HPS 28 de Agosto da necessidade de pagar por exames e outros procedimentos realizados no local.

A equipe jurídica da SES-AM, com a SSP-AM, está tomando as medidas cabíveis quanto ao golpe.

