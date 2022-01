Planos de Saúde podem negar atendimento de urgência por carência?

Dali Silva é advogada, especialista na área de Direito da Família e Sucessões | Foto: Arquivo Pessoal

São inúmeros os casos de condenação pela Justiça às operadoras de Plano de Saúde que negam atendimento aos segurados, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência por parte do paciente. A Justiça tem determinado a realização dos procedimentos que são urgentes, e ainda o pagamento de indenização por danos morais, cujo valor depende de cada caso especificamente.



Os exemplos são bastante variados, tal como ocorrida com uma cliente que nos procurou, após ter dado entrada na Urgência do Hospital de determinado Plano de Saúde em Manaus, a que embora estivesse na sala de cirurgia, não teve o procedimento autorizado sob a alegação de que estava em carência contratual. Nesse caso, após ajuizarmos uma ação, a justiça determinou a realização do procedimento de retirada dos cálculos renais no prazo de 48 horas e ainda condenou a operadora do Plano ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da situação e pelos riscos de saúde que a mesma sofreu.

Outro exemplo, se refere a um paciente com apendicite aguda, que teve cobertura do plano de saúde negada. A indenização nesse caso foi arbitrada pela juíza da 23ª Vara Cível de Brasília em R$ 10 mil reais (para conhecer o caso na íntegra, acesse o site do Tribunal Federal do Distrito Federal).

No que se refere à COVID, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC informa que os planos devem prestar e cobrir o atendimento necessário para os pacientes infectados pela Covid-19. Embora não haja uma forma única de tratamento específico para a doença, no entanto, os esquemas de tratamento atualmente disponíveis devem ser oferecidos.

Os exames de diagnóstico também devem ser cobertos, pois foram incluídos na Rol de Procedimentos obrigatórios previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse caso, o IDEC complementa ainda que, mesmo que não estivessem previstos no Rol de Cobertura Obrigatória, estes e outros exames para detecção da infecção pelo coronavírus devem ser cobertos pelo plano, quando oferecidos no âmbito da saúde suplementar, conforme determinam os arts. 10 e 12 da Lei de Planos de Saúde, que obrigam a cobertura de diagnóstico e tratamento para todas as doenças previstas da Classificação Internacional de Doenças (CID). Basta, para isso, que o médico que acompanha o paciente justifique a necessidade do exame diagnóstico.

Fique atento (a) a seus direitos, procure ajuda jurídica especializada.

