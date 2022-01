Honda vence na Justiça, e derruba greve de auditores no Amazonas

| Foto: Divulgação

Honda vence na Justiça e derruba greve dos auditores da Receita no Amazonas

Acolhendo mandado de segurança impetrado pela Moto Honda Amazônia e Honda Componentes da Amazônia, a juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara do Amazonas, determinou ontem a paralisação da greve dos auditores fiscais e o prazo de 48 horas para que a Receita Federal realize os procedimentos burocráticos devidos para liberar os insumos retidos nos postos aduaneiros, considerados vitais para a produção industrial na Zona Franca de Manaus.

“Defiro o pedido liminar para determinar que as autoridades impetradas no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 10 mil nos 30 primeiros dias de descumprimento, procedam imediatamente a análise e processamento de todos os procedimentos atinentes às importações realizadas pela Moto Honda e Honda Componentes”, destacou Jaiza.

O presidente da FIEAM, Antônio Silva, elogiou a decisão da juíza e admitiu que outras empresas podem recorrer à Justiça para conseguirem ter acesso aos insumos de que precisam para suas operações normais no PIM.

Direitos sagrados

Segundo Jaiza Fraxe, o direito de greve dos auditores não pode se sobrepor ao direito do Grupo Honda de produzir em benefício da economia do Estado e sua população.

O grupo japonês gera sete mil empregos diretos e 93 mil indiretos na ZFM.

Ômicron assusta

Dados do Ministério da Saúde, divulgados pelo jornal O Globo, apontam a elevação em 121% da média móvel de mortes por Covid-19 nas últimas duas semanas. As causas, dentre outras, são a pressão no sistema de saúde com a força da variante Ômicron e a escassez de medicamentos antigripais e de testes para o diagnóstico da Covid.

No Amazonas, um estudo feito por cientistas da Fiocruz, da UEA e do próprio MS destaca um cenário positivo na luta contra a pandemia.

O estudo constata a diminuição das internações na rede hospitalar, na ordem de 63%, entre os idosos vacinados, e mostra o acerto das medidas adotadas pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito David Almeida para manter sob controle a doença com o fortalecimento da campanha de imunização e, agora, com a testagem em massa.

Estado tranquilo

Apesar do expressivo aumento dos casos de Covid-19, causados pela variante Ômicron, o Amazonas respira estabilidade em relação aos registros de internações e óbitos.

Números da FVS-RCP apontam o registro de 31.100 casos da doença de 1º a 19 de janeiro, número 5% menor que o dos primeiros 15 dias de 2021, quando foram contabilizados 32.958 registros.

Menos internações

Neste mês de janeiro já ocorreram 657 novas internações e 31 mortes. Em 2021, no mesmo período, aconteceram 5.125 internações e 2.050 mortes causadas pelo coronavírus.

Houve, uma redução de 87% no número de internações e 98,4% no número de óbitos, diz a FVS.

Prosamin+

O novo programa habitacional do Governo do Estado, o Prosamin+, vai construir unidades populares em áreas desapropriadas para beneficiar 60 mil pessoas na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o programa, financiado pelo BID, vai alcançar famílias residentes no leito do Igarapé do Quarenta, em áreas na comunidade da Sharp e na Manaus 2000, nas zonas Leste e Sul.

As obras vão compreender infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental nos bairros do Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes.

Cota Única

A Prefeitura de Manaus já disponibilizou para consulta e impressão as guias para pagamento do ISS Autônomo do exercício de 2022.

Os profissionais liberais e sociedades uniprofissionais cadastradas já podem consultar o lançamento, por meio do portal de serviços Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br).

O prazo para o pagamento em cota única, com desconto de 10% sobre o valor de lançamento, encerra no próximo dia 31.

Cartão-postal

Segundo o prefeito David Almeida, até o fim de janeiro o primeiro letreiro turístico da Prefeitura de Manaus receberá um novo piso ao redor da instalação no complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste.

Inaugurado no último dia 15, o letreiro está se tornando parada obrigatória no cartão-postal natural da cidade.

Com o novo piso, o espaço poderá receber mais público e dar mais acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência (PcDs).

Olinda Bolsonaro

Morreu, na madrugada de ontem, a mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda, aos 94 anos.

"Com pesar, comunico o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu o presidente no Twitter, sem revelar a causa da morte.

Olinda Bolsonaro morava em Eldorado (SP) e estava internada desde a segunda-feira (17), no Hospital São João, em Registro, interior de São Paulo.

Armas apreendidas

A operação Cidade Mais Segura, coordenada pela SSP-AM e com a participação da Rocam, prendeu dez pessoas e apreendeu 13 armas de fogo entre quinta e sexta-feira nas zonas Norte, Leste e Sul de Manaus.

A operação, que segue determinações do governador Wilson Lima e que acontece também no interior do Estado, foi elogiada pelo comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida.

Carol e Castro filiados

Em convenção nacional, que lançou oficialmente a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) consumou ontem a filiação da defensora pública Carol Braz e do ex-deputado estadual Luiz Castro.

Carol disputará o Governo do Amazonas, mas Castro ainda não decidiu se topará concorrer ao Senado pela legenda.

Tebet empolgada

Ao jornal Correio Braziliense e ao site da revista Veja, a senadora Simone Tebet (MDB) declarou que sua pretensão de concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano “é para valer” e descartou qualquer possibilidade de ser vice do governador paulista João Dória (PSDB).

A questão Dória está fora de cogitação, disse a presidenciável, que deve agendar uma visita a Manaus em fevereiro.

Medo da pandemia

Quem cancelou sua vinda a Manaus no próximo mês foi o ex-presidente Lula, com medo de encarar a variante Ômicron no Estado.

Ele cancelou toda a sua agenda com relação ao México, que visitaria antes da parada técnica em Manaus para degustar “uma caldeirada de tambaqui”

“Tocando o terror”

Em vídeo, o empresário Luis Alberto Nicolau, presidente do Grupo Samel, desabafou que “querem tocar o terror” com o alarmismo sobre uma terceira onda de Covid-19 no Amazonas.

“Diferentemente dos dados dos que estão querendo tocar o terror na cidade, tivemos 78 vezes menos óbitos neste ano em relação ao ano passado. Temos recorde de contaminação, o que mostra que a variante é muito mais contagiosa, mas ela também interna muito menos e é muito menos letal”, destacou Nicolau.

Hemoam sem estoque

A Fundação Hemoam está convocando doadores de todos os tipos sanguíneos para doarem com urgência.

O abastecimento de sangue do hemocentro amazonense registrou queda de 50% na quinta-feira (20) e já ameaça o atendimento para cirurgias agendadas.

O Hemoam emitirá um comunicado a todos os hospitais públicos e privados, recomendando a remarcação de cirurgias não urgentes para assegurar a oferta de bolsas para os casos de urgência.

