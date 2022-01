O Festival de besteiras na política

| Foto: Divulgação

Em plena pandemia, faz escola o mau exemplo protagonizado há pouco tempo pelo prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima (PP), e pelo ex-vereador Erineu Alves da Silva, que resolveram tirar suas diferenças provincianas em um combate de UFC financiado ninguém sabe por quem.

Com forte repercussão nas redes sociais, e sendo alvo de ironias e críticas ácidas em órgãos internacionais de imprensa, como o britânico The Guardian, o UFC borbense virou moda e está sendo imitado no Estado de Minas Gerais.

No município de Santa Luzia, o prefeito Christiano Xavier (PSD), e o presidente da Câmara Municipal, Wander Carvalho Jr (PSD), marcaram uma luta de boxe entre eles para inaugurar o novo Centro Municipal de Lutas, no próximo dia 26. Tal como aconteceu em Borba, os dois estão abastecendo as redes sociais com postagens virulentas com o objetivo de atrair grande público para o evento folclórico.

“Treinamento para moer no desafio. Vai ser pombo sem asa para todo lado”, postou o prefeito em suas redes. “Respeito nossa amizade, mas vou encher sua cara de porrada”, devolveu o vereador. Os dois pouco ligam se o que fazem afronta ou não o decoro dos cargos que ocupam e se comportam da mesma forma que Simão e Irineu em dezembro passado.

Até agora, o Ministério Público de Minas Gerais não se manifestou sobre o mau exemplo de Christiano e Wander, e no Amazonas o MP também precisa concluir o inquérito civil instaurado para apurar se houve ou não uso ilegal de recursos públicos e, portanto, improbidade administrativa, quando da realização do UFC entre Simão e Irineu.

