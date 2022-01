| Foto: Divulgação

Queiroga conclama população a reagir contra baixa vacinação no Norte do país

Em visita a Manaus no último final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou os esforços do Governo Federal para que a campanha de vacinação contra a Covid-19 se intensifique nos sete estados do Norte do país.

Ao lado do governador Wilson Lima, a quem elogiou pela parceria com a Prefeitura de Manaus no combate à Covid-19, o ministro foi a estrela de uma ação de mobilização pela imunização que envolveu todo o Amazonas e que se repetiu em todas as capitais do Norte no sábado (22).

A estratégia do MS para acelerar a vacinação na região, segundo Queiroga, inclui a testagem em massa e o incentivo ao respeito aos protocolos sanitários recomendados pelo MS em simetria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fiocruz alerta

Relatório do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), divulgado pelo jornal Correio Braziliense, mostra que o Norte é a pior região brasileira em termos de adesão à vacinação contra a pandemia da Covid-19.

De acordo com o relatório Monitora Covid, Tabatinga, situado na tríplice fronteira entre Amazonas, Peru e Colômbia, é o município com menor número de interessados na imunização.

Os outros, também situados em áreas de fronteira, são: Oiapoque, localizado entre Amapá e Guiana Francesa, e Uiramutã, entre Roraima, Venezuela e Guiana. Esses municípios se encontram abaixo dos 30% da vacinação completa.

Perigo à vista

Para o especialista Christovam Barcellos, pesquisador titular do Laboratório de Informação em Saúde do Icict, é preocupante a baixa taxa de vacinação no Norte, sobretudo pelo fato disso ocorrer nas fronteiras do Brasil com outros países.

As prefeituras locais precisam se esforçar para que a população busque a imunização e não permitir que a região facilite a entrada de novas variantes do coronavírus no país.

FVS/AM se manifesta

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) disse ao Correio Braziliense que os profissionais de saúde relatam dificuldades no processo de imunização no interior.

Uma das dificuldades é “o receio de reação após a aplicação da dose da vacina e questões psicossociais''. O outro é a "dificuldade de conectividade à internet e inserção das informações no sistema oficial do Ministério da Saúde".

Passaporte vacinal

Para o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), a exigência do passaporte vacinal deve ser uma norma obrigatória para o acesso a locais fechados como bares, restaurantes e órgãos públicos, entre outros.

Ele cita pesquisa do Instituto Datafolha, que aponta a preferência de 81% dos entrevistados pela exigência do passaporte no país. “A maioria da população é a favor do passaporte, que é uma prova de que o cidadão cumpriu o seu esquema vacinal”, diz o parlamentar.

Proxalutamida

Em coletiva de imprensa, ontem, representantes do Grupo Samel e o médico Flávio Cadegiani mostraram a eficácia da proxalutamida no tratamento da Covid-19.

Segundo Flávio, um dos responsáveis pelo estudo publicado na revista científica internacional Cureus, o medicamento usado em vários hospitais do Norte e Sul do Brasil reduziu em 80% a mortalidade por Covid-19 em 14 dias de pacientes acometidos pela doença.

Orçamento secreto

A canetada do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sancionar ontem o Orçamento de 2022 cortou R$ 42,3 bilhões de investimentos e preservou o chamado orçamento secreto de R$ 16,48 bilhões.

No total, as emendas parlamentares, que compõem o tal orçamento, somam R$ 35,6 bilhões.

Belém em colapso

Conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), 81% dos leitos clínicos e 60% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) estão ocupados.

Ontem, chegaram a 5.879 os testes positivos confirmados de Covid-19 na capital paraense.

Pressão na BR-319

A caminho de Humaitá, o comandante do DNIT-AM, Afonso Lins, acabou surpreendido por uma manifestação de protesto na BR-319 no último fim de semana.

Informados da agenda de Afonso em Humaitá, os manifestantes se posicionaram em determinado trecho da rodovia, interceptando a comitiva e obrigando o dirigente a se comprometer com medidas de reparos em áreas consideradas quase intrafegáveis da BR neste período invernoso.

Crime no Aeroclube

A polícia suspeita de que o incêndio de dois helicópteros do Ibama, ocorrido na madrugada de ontem, no Aeroclube do Amazonas, pode ter sido uma retaliação de garimpeiros contra as atividades do órgão no combate ao contrabando ilegal de ouro.

Câmeras de segurança filmaram dois homens que pularam o muro do aeródromo e tocaram fogo nos helicópteros que eram usados em operações do Ibama contra os garimpos clandestinos. As investigações estão em andamento.

Honda aliviada

Começa a surtir efeito a determinação da juíza Jaiza Maria Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, para que os auditores fiscais da Receita Federal liberem insumos e outras mercadorias da Moto Honda da Amazônia que os grevistas estavam retendo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

As mercadorias já estão sendo liberadas, segundo informações à coluna.

Outras empresas já se organizam para aproveitar a jurisprudência e seguir o exemplo da Honda para não ter suas atividades prejudicadas no PIM.

Teatro Amazonas

A partir de ontem o Teatro Amazonas e os espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, começaram a funcionar em horários diferenciados para visitação. Na entrada é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

Todos os equipamentos passam pelo processo de sanitização, seguindo os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19 e têm totens de álcool em pontos estratégicos.

São exigidos procedimentos para evitar o risco de contaminação, entre eles uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro.

Custeio de leitos

O Ministério da Saúde vai prorrogar por um mês o custeio de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19.

A medida vai contemplar o custeio de 14.254 mil leitos de UTI adulto e pediátrico em vários estados.

Reação nas redes

Circula nas redes sociais um manifesto de protesto, assinado por professores e outros servidores da UFAM, reagindo à extinção da Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica da universidade.

“Ciência, Tecnologia e Inovação precisam ser prioridades na Ufam. Diga não à extinção”, dizem os manifestantes com indignação.

