Ministro Paulo Guedes pior que a vacina

Na opinião de próceres do Centrão, dentre eles o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o mandachuva do PL, Valdemar Costa Neto, o grande gargalo que agrava a rejeição do presidente Jair Bolsonaro é a resistência à vacina. Se tomar a vacina, ele avança nas pesquisas de intenção de voto, concordam os caciques do Centrão.

Empenhados na busca de uma saída para aplacar a crise de popularidade do presidente, os caciques encarregaram, recentemente, o deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na Câmara Federal, de sensibilizar Bolsonaro a se imunizar contra a Covid-19.

A estratégia era a imunização presidencial e, logo a seguir, a moderação nos posicionamentos sobre as medidas de isolamento social praticadas por governadores e prefeitos contra a pandemia. Em uma primeira tentativa, o objetivo não foi alcançado, mas Barros deverá voltar à carga. Se obtiver êxito, o PP e o PL ainda veem tempo para Bolsonaro dar a volta por cima e se fortalecer para a disputa eleitoral pela reeleição.

Entretanto, alguns parlamentares do Centrão agora começam a perceber que, pior que a vacina, o maior problema político-eleitoral do presidente atende pelo nome de Paulo Guedes, ministro da Economia.

Para eles, a debandada de assessores não apenas tira o sono de Guedes, mas mostra que o ministro perdeu a aura de condestável do Reino e vive atualmente um gigantesco inferno astral por seu comportamento à frente de uma pasta que não consegue recolocar nos trilhos a economia do país. Se essa pedra for removida, o cenário mudará e Bolsonaro poderá voltar a respirar.

