As máscaras salvam vidas

| Foto: Divulgação

Neste momento em que o país enfrenta mais uma onda do coronavírus, o uso de máscaras faciais é mais do que um imperativo a prevenir novos casos de Covid-19. O produto precisa ser levado muito a sério, tendo em vista o alto poder de transmissão, de um indivíduo para outro, da variante africana Ômicron.

Um estudo realizado pelo Instituto Max Planck, da Alemanha, mostrou que pessoas não vacinadas, mesmo a três metros de distância de quem está transmitindo o coronavírus, levam menos de cinco minutos para serem infectadas, quando ambas estão sem o EPI (Equipamento de Proteção Individual).

Publicado na revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) e divulgado no Brasil, pelo Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), o estudo é bastante oportuno no atual cenário de explosão dos casos de Ômicron e do perigo de colapso do sistema de saúde por causa do aumento desenfreado das internações.

Para a presidente da Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), enfermeira estomaterapeuta Karina Barros, o estudo reforça a necessidade do uso de máscara, juntamente com o distanciamento social e o uso do álcool em gel.

Segundo Karina, com a máscara a possibilidade de contaminação é 0,1%, é mais fácil evitar o contágio e diminuir o número de internações no Amazonas. Sem a máscara, o risco de contágio vai à estratosfera, com a morte à espreita.

Leia mais:

Ministro Paulo Guedes pior que a vacina

Queiroga conclama população a reagir contra baixa vacinação